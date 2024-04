Por: Focus Noticias

John Poulos, en la audiencia de juicio anterior, admitió que asesinó a su novia Valentina Trespalacios mientras tenían relaciones.

El estadounidense es señalado por la Fiscalía de ser el presunto responsable de causarle la muerte a su pareja y ocultar el cuerpo en una maleta encontrada en un contenedor de basura.

Poulos, al parecer, actuó de manera premeditada y movido por celos, la Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

En entrevista exclusiva para Focus Noticias Fredy Espíndola, defensor de John Poulos, informó que solicitó mediante una acción de tutela la nulidad del proceso penal, contra el estadounidense acusado de feminicidio.

Este 17 de abril se realizará la audiencia de alegatos de conclusión de la defensa y abogado de víctimas antes de conocer el fallo. Sin embargo el abogado Espíndola busca que se decrete la nulidad del proceso ante el Tribunal Superior de Bogotá a partir del cierre de la etapa probatoria, ya que el juez no le permitió permitir un recurso de queja luego que le negara la presentación de una prueba de referencia, de Santiago Luna Bonilla, novio de Valentina Trespalacios quien no se presentó como testigo.

Respecto a la pregunta si la próxima audiencia se puede suspender, el abogado Espíndola manifestó:

“Sí, la determinación de suspender o no, radicaría directamente en el juez que ya ha sido notoficado, es decir tiene conocimiento de la tutela en la cual eventualmente podría salir a favor del ciudadano estodounidense, no obstante el Tribunal tiene hasta el 18 de abril para decidir, y definiría si decreta la nulidad del proceso”.

Igualmente, el defensor manifestó que si es concedida la tutela y decretan la nulidad, Poulos podría quedar en libertad por vencimiento de términos ya que en un mes se cumpliría el término.

“Lo cual podría en algún momento, llegar a una posibilidad de vencimiento de términos, pero esa circunstancia no fue provocada por la defensa.. puede existir la posibilidad, los términos van corriendo”, Abogado Espíndola

Siga la audiencia contra el estadounidense John Poulos este miércoles 17 de abril a partir de las 7:30 a. m., con el análisis de los más reconocidos abogados penalistas.

Intervención de John Poulos en la Audiencia de Juicio

Durante la audiencia de juicio anterior John Poulos admitió que asesinó a su novia Valentina Trespalacios mientras tenían relaciones sexuales.

“Imagínense matar a alguien a quien uno ama. Es una sensación horrible”, dijo Poulos.

El estadounidense relató que durante un juego sexual utilizó una soga en el cuello de la joven y luego ella falleció.

Afirmó también que había huido de Colombia porque Valentina tenía amigos peligrosos y temía por su vida.

El estadounidense Poulos relató el minuto a minuto de la noche y madrugada donde perdió la vida Valentina Trespalacios.

Poulos narró que esa noche habían consumido drogas, luego habían tenido juegos sexuales usando una soga, a la madrugada se quedó dormido junto a su novia, dijo que hay unas horas que no recuerda que pasó y finalmente al despertar notó que ella estaba sin pulso.

Vea la audiencia aquí y las declaraciones de su abogado defensor Fredy Espíndola en exclusiva para Focus Noticias:

Valentina Trespalacios de 21 años y John Poulos de 32 años, se conocieron a través de la red social Tinder en el año 2021, cuando iniciaron su relación, según declaró en la audiencia Laura Hidalgo, mamá de Valentina Trespalacios.

Valentina Trespalacios era una joven Bogotana. Reconocida en redes sociales como DJ y quien inexplicablemente el 22 de enero de 2023 fue encontrada muerta con signos de agresión física dentro de una maleta de viaje en un contenedor de basura.

En horas la Fiscalía adelantó la investigación y encontró al presunto responsable su novio John Poulos, quien había viajado desde Estados Unidos a visitarla.

Poulos se encuentra recluido en la cárcel La Picota, desde donde concedió una entrevista exclusiva a Focus Noticias:

En 2022 la familia compartió en varias ocasiones con el estadounidense y lo “percibía como un hombre bueno» que quería construir un futuro con su hija en Colombia”, pero luego cambió y se volvió posesivo, le revisaba el celular y sus redes sociales y llegó hasta contratar un investigador para que la siguiera.

Miguel Ángel del Río, es el abogado de la familia de Valentina Trespalacios

El extranjero esta acusado de feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas, lo que significa que John Poulos enfrenta la posibilidad de una condena que podría superar los 50 años de prisión.

Según el material de prueba obtenido, John Nelson Poulos se trasladó en compañía de su pareja a un apartamento del norte de Bogotá, que habían alquilado por días. Al parecer, en medio de un ataque de celos golpeó a la mujer y la asfixió presionándole el cuello. El material fílmico recopilado da cuenta de que el señalado agresor habría sacado a la joven del inmueble escondida en una maleta azul, la misma que fue ubicada con el cuerpo de Valentina Trespalacios en la localidad de Fontibón.

Luego Poulos tomó un vuelo a Ciudad de Panamá para de allí salir hacía Estambul y luego Montenegro, un pequeño país europeo que sería su destino final.

Poulos relató como enfrentó desafíos personales, incluyendo la enfermedad de su hijo con cancer y problemas maritales y como llegó a Valentina a través de la aplicación de citas Tinder.

“Lo que hice en mi perfil de Tinder es que yo escribí que quería llevar una chica de vacaciones para disfrutar,para pasear, pasarla cool etc todo eso como amigos”.

“Las noticias, la Fiscalía no muestran todos los videos no obligan los que tienen que testificar a testificar sino todo lo contrario, me hacen pasar por un diablo, por una persona loca, sin embargo yo nunca le he hecho daño a nadie deliberadamente”, Poulos

Poulos compartió detalles sobre su relación con Valentina, narrando cómo se conocieron y cómo su romance floreció con el tiempo. Manifiesta que amaba a Valentina, que «era una mujer espectacular». Sin embargo, admitió que su relación estuvo marcada por problemas de adicción a las drogas, lo que eventualmente los sumergió en una espiral de eventos trágicos.

El acusado dice no haber planeado el asesinato de Valentina, situación opuesta a la planteada por la Fiscalía que en su hipótesis plantea que todo estaba planeado, la maleta, su huida a Panamá donde tomaría un vuelo a Montenegro en Europa. Manifiesta que al descubrir a su novia muerta, su instinto de supervivencia lo llevó a huir del país por temor a ser castigado por el sistema judicial colombiano.

“En mi cabeza la verdad no sabía para donde coger, yo solo quería irme de este país lo más pronto posible, la Fiscalía dice que todo estaba planeado, pero yo el pasaje para Panamá lo compré en el aeropuerto en efectivo, sólo unas horas antes y en Panamá yo llame a un amigo para ver si me ayudaba. Le pregunté a donde podría irme o para donde coger y el fue el que me dijo que no había extradición en Montenegro [es un país en Europa]. De ahí no encontré otros vuelos sino al otro día y me toco quedarme unas horas ese día en Panamá, ahí fue donde me capturaron”.

