En el juicio que se cumplió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por la complicidad y responsabilidad que tuvieron altos funcionarios en los hechos del año 2000, el Estado le pidió perdón y reconoció sus fallas en el sistema judicial que permitió que paramilitares la secuestraran y violaran.

Sin embargo, Jineth Bedoya lo considera “una bofetada más” en lo que han hecho varias instituciones y entidades en su contra, pues afirma que ese perdón no es más que una palabra y que faltan “acciones” para impedir que sigan afectando su vida:

Pero además, en una entrevista con Blu Radio, la periodista recordó otro episodio en el que el Estado afectó su vida. La reportera le dijo a la emisora que hacia el año 2007, en medio de su lucha por encontrar a los culpables de su abuso, decidió “ser mamá por adopción porque no podía serlo biológicamente” y el ICBF se lo impidió.

Según su relato, todo comenzó cuando conoció una historia de una mujer que llegó a Bogotá desplazada con dos hijos “ya grandecitos” y embarazada de trillizos: “Yo vi el caso por televisión y comencé a llevarle mercados. Al mes murió la bebé —eran dos niños y una niña— pero yo le seguí ayudando. Era una mujer desplazada con muchas dificultades y yo le dije que bautizáramos a los niños, conseguí los padrinos… Estábamos en ese trámite cuando ella murió“.

A la mujer le dio un ataque de asma y fueron los vecinos quienes alertaron a Jineth Bedoya, le contaron que el ICBF se había llevado a los menores y fue ahí cuando tomó de darle un hogar a esos 4 niños, cuenta:

La periodista dice que todo lo consultó con su mamá y ella la apoyó: “Me dijo: ‘Si usted quiere ser la mamá de esos niños, yo voy a ser la abuela'”.

Sin embargo, no sabía que solo atravesaría otro “proceso muy doloroso” y detalló cómo se enteró que no la dejarían adoptar:

“Ya habíamos logrado que me dejaran visitar a los niños. Un día llegué a la visita con todo mi esquema de seguridad y la psicóloga me llamó a la oficina, me dijo que a partir de ese momento no podía volver a visitar a los niños y que no era apta para ser mamá porque no le podía dar garantías a un hijo teniendo escoltas y estando en las condiciones de vulnerabilidad en las que estaba”.