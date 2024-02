Por: Focus Noticias

Focus Noticias Canal especializado en transmisión en directo de audiencias judiciales, foros, debates jurídicos y temas políticos. Focus Noticias El Canal de las Audiencias. Visitar sitio

En la audiencia de Alegatos de Conclusión, en el juicio contra Jhonier Leal, acusado del cruel asesinato de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal y su mamá Marleny Hernández, intervino por cerca de 20 minutos el acusado.

(Lea también: Jhonier Leal salió perdiendo después de maniobra con la que pretendía obtener su libertad)

Jhonier Leal refutó varias de las conclusiones entregadas por la Fiscalía

Dijo que su herida nunca fue con una tijera, “fue un raspón”, dice que Medicina Legal, ni la Fiscalía le revisaron la herida y con que elemento se habría causado.

Respecto a la teoría del suicidio, afirma que fue la Policía era quien había planteado esa teoría.

Acerca que quienes entraron a la casa y habitación de los hechos manifestó que había entrado Jair Ruiz el conductor, además de muchas más personas, la Fiscalía fue quien le dijo a Jair que borrará las fotos “qué interesante sería ver esa primera foto, de ver como estaban los cuerpos y la hora en que tomaron esa foto, porque allí queda una duda, ¿fueron tomadas cuando llegamos o mucho antes? La señora Olga, investigadora del CTI no vio necesario enviar al laboratorio las cobijas, porque no vio fluidos ahí, como supo ella que no había residuos genéticos, ni sangre, si la Fiscalía dijo que mi mamá murió de una hemorragia, no hay fotos, ¿Qué pasó con ese tendido? La Fiscalía tiene interés de acusarme a mí, una persona sin recursos, el único sospechoso para ellos soy yo”.

“La Fiscalía no documentó una toalla que había en mi cuarto, la documento después cuando regresaron a la casa, nunca vimos un rastro de sangre en la cama de mi madre?, mi pregunta como ser humano es ellos volvieron el 14 de diciembre a organizar la escena del crimen en contra de Jhonier Leal… No documentaron el trapero, el balde, ¿dónde están las pruebas genéticas, tampoco los rastros de sangre del primer escalón, por esa escalera subieron todos, por qué la investigadora no enviaba a laboratorio esos tendidos? ¿Qué están tramando allí? El perito pidió una historia clínica sicológica, para saber si fue o no una autoflagelación”, dijo el acusado.

El Fiscal del caso, Mario Andrés Burgos, interrumpió en varias ocasiones al acusado argumentando que Jhonier Leal no es abogado, ni experto técnico para hacer estas afirmaciones en contra de la Fiscalía.

Jhonier continuó manifestando: “La Fiscalía acomodó el caso, respectó a la seguridad de las casas, manifestó que todos los residentes pasaban fácilmente cerca a las casas de sus vecinos y a la de ellos, las ventanas de las casas no tenían seguridad, no eran un búnker.

“Envidia no, yo no soy un sicópata, nunca hubo una pelea con Mauricio y menos con mi mamá, la relación entre Mauricio y yo era espectacular, hermosa y lo seguirá siendo si hay otra vida, nunca hubo una pelea con mi hermano, la relación con mi madre era espectacular, muchos de los testigos lo manifestaron, yo no soy un mentiroso, yo no tenía odio para mi hermano, la Fiscalía y los medios de comunicación me han hecho ver como un monstruo, como si de verdad le hubiera tenido odio y envidia a mi hermano, yo tenía una peluquería de barrio, yo me vestía con uniforme, yo solo quería la comunión entre todos como familia. Donde había amor, seguirá existiendo amor”, dijo Leal.

Leal recordó la investigación por lavado de activos a su hermano, la carta que escribió Mauricio no es clara a que hermano, a qué sobrino, se refiere que dejó su herencia, “la servilleta esa no es mi letra, ¿por qué Jair entro solo al cuarto y tomó fotos? ¿Jair es un hermano para mí, en mí no existe rencor, pero cuando pasó a ser testigo de la Fiscalía cambio su versión, en la declaración juramentada dijo que yo entre en shock cuando vi a mi madre, y luego dijo que yo había dicho ¿qué hiciste Mao?, dijo que entraba por la parte trasera muchas veces para no molestarnos”.

Jhonier Leal está siendo investigado por los delitos de homicidio agravado y destrucción y ocultamiento de material probatorio, por los hechos ocurridos el 21 de noviembre de 2021 en su mansión de la Calera donde fueron encontrados sin vida sobre una cama los cuerpos del famoso estilista Mauricio Leal y su mamá Marleny Hernández.

Durante esta audiencia de Alegatos de Conclusión, el fiscal del caso, Mario Andrés Burgos, presentó sus conclusiones ante la juez para demostrar que Jhonier Leal es el responsable del doble homicidio de su hermano y mamá en la misma casa donde vivían junto a Jhonier. Donde narró como habrían sucedido los hechos, los medicamentos que ingirió Mauricio Leal que le imposibilitaban responder, las pruebas genéticas realizadas a las toallas, manchas de sangre y los mensajes y tráfico de datos en las horas de la madrugada cuando habrían ocurrido los hechos y tiempo en que Jhonier Leal manifestó que estaba dormido, además de los audios de la mañana del lunes que no corresponderían a la voz de Mauricio Leal y que Jhonier Leal con este asesinato buscaba venganza porque le tenía envidia a su hermano porque era exitoso y además quería quedarse con los bienes de Mauricio Leal.

(Le puede interesar: Jhonier Leal sí seguirá en prisión: le negaron libertad que pidió en caso de su hermano)

Su abogado Daniel Peña, defensor público, también presentó los alegatos para establecer que su defendido no tuvo responsabilidad en este caso y que hubo presuntas falencias en la investigación y contaminación del lugar de la escena.

También fueron escuchados el representante del Ministerio Público y del Representante de las víctimas, Elmer Montaña.

Cabe recordar que inicialmente en el año 2021 se manejó la hipótesis de un suicidio del reconocido estilista Mauricio Leal, pero luego el caso dio un giro inesperado y el 15 de enero de 2022, fue capturado su hermano Jhonier Leal, como principal sospechoso.

Durante las audiencias preliminares, el estilista aceptó los cargos y pidió perdón a su familia y a Colombia, pero luego inesperadamente se retractó y la investigación se encuentra en juicio.

Luego de su captura, Jhonier Leal, está recluido en la Cárcel de alta y mediana seguridad La Picota de Bogotá.

En la audiencia también estuvo presente su hermano Andrés Hernández, quien está detenido en la cárcel de Tuluá.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.