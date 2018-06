JEP solicita a Corte Constitucional detener trámite de extradición de ‘Jesús Santrich’

El pedido lo hace la Sección de Revisión de la Jurisdicción especial para la Paz (JEP), hasta tanto no se definan las competencias de este tribunal, que según la Fiscalía no tiene poder para decidir sobre si se extradita o no al exguerrillero.