La decisión la tomó la JEP y Miguel Maza Márquez será llamado para que entregue información sobre el exterminio de la UP, y la W Radio informó que la citación se hará la próxima semana y que la diligencia está programada para el 26 de marzo en la mañana.

Al general retirado de la Policía lo interrogarán en condición de oficial y exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y la emisora aseguró que Maza Márquez “es compareciente forzoso” del caso número 06, que trata hechos relacionados con el genocidio.

Por eso, dijo, el exgeneral no podrá negarse a acudir a esta audiencia ni ausentarse mientras esté en ella.

Una vez se hizo pública esta información, Maza Márquez fue entrevistado en Blu Radio y allí dijo que los asesinatos a miembros de la Unión Patriótica no se cometieron con complicidad del DAS.

“Fueron asesinados, desafortunadamente, por el paramilitarismo. Gente del DAS no estuvo involucrada en eso”, afirmó el exoficial de la Policía, y dijo que detrás del asesinato del excandidato presidencial de la UP Bernardo Jaramillo estuvo “el ‘cartel de Medellín’”.

“A mí no me han citado, ni creo que me sindiquen de nada, porque todos fueron amigos míos”, insistió el entrevistado.

Maza Márquez fue condenado a 30 años de cárcel por el magnicidio de Luis Carlos Galán, y actualmente se encuentra detenido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) en Bogotá.

Desde 2018, el general en retiro suscribió un acta de sometimiento ante la JEP para buscar el beneficio de “libertad transitoria inmediata”, pero el tribunal de paz negó la solicitud y ahora lo llamará a declarar por el exterminio de la UP.