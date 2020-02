green

La JEP dio a conocer, por medio de un comunicado, que los restos estaban en la “fosa número siete” y que fueron encontrados en medio del proceso de exhumación en el cementerio Las Mercedes.

El tribunal dice que antropólogos y funcionarios de ese tribunal recibieron la información por medio de un testigo, y que los restos fueron entregados al Instituto de Medicina Legal siguiendo los protocolos.

Y es que precisamente la JEP estuvo este lunes en Dabeiba haciendo entrega del cuerpo del joven Édison Lexander Lezcano, que tenía 23 años de edad cuando desapareció en 2002.

Lezcano, de acuerdo con Noticias Caracol, es el primer cuerpo identificado en la fosa común del cementerio Las Mercedes, y al parecer fue secuestrado por militares. El hombre era agricultor y tenía tres hijos.

“Nadie daba razón, me decían que ahí estaba, pero me encontré con unos militares los cuales me hacían cualquier cantidad de preguntas de él y me decían: ‘No, él no era ningún agricultor, él no era ningún agricultor’”, contó en el noticiero Nohelia Rengifo, su expareja.

En medio de esta jornada, la JEP acreditó a varias “víctimas de desaparición forzada por parte de las Farc y de ‘falsos positivos’ de la fuerza pública”.

Además, según la comunicación, Medicina Legal recogió “muestras de ADN” y entrevistó a familiares de personas reportadas como desaparecidas en razón del conflicto armado.