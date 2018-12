El exsenador Galán formuló la pregunta en su cuenta de Twitter.

La @CorteSupremaJ devolverá mañana la terna presentada por @IvanDuque para Fiscal Ad-hoc. Quién asesora al Presidente de la República? — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) December 5, 2018

El interrogante, sin embargo, no es una rueda suelta en esa red social y también surgió entre los periodistas de La Luciérnaga, el programa de Caracol Radio, cuando Darcy Quinn señaló igualmente que la Corte Suprema le devolverá la terna al presidente Duque.

“Cometió un error gravísimo, ternar a una señora que es compañera de ellos”, dijo Quinn, en referencia a Margarita Cabello, quien actualmente es miembro de ese mismo alto tribunal. Fue entonces cuando Pascual Gaviria, integrante del programa radial, preguntó: “¿Quién le advierte?”.

“Yo no sé quiénes son los asesores del presidente en esta materia”, afirmó Gustavo Gómez Córdoba, que agregó “y ni hablemos de los asesores económicos, porque para la reforma tributaria eso fue a las patadas, como si no se hubieran graduado de la universidad”.

Atención …..@CorteSupremaJ devolverá al presidente @IvanDuque la terna de fiscal ad hoc por inviable…. — Darcy Quinn (@darcyquinnr) December 5, 2018

Los comentarios sobre este asunto hechos en La Luciérnaga en la tarde de este miércoles, fueron resumidos de la siguiente manera: “todo el mundo se dio cuenta, menos presidencia de la República”.

Como informó el noticiero CM&, aunque las hojas de vida de los ternados propuestos por Duque son “impecables”, desde que se conoció la terna se supieron las posibles inhabilidades y la poca idoneidad de Clara María González y Margarita Cabello para manejar la investigación en tres procesos del caso Odebrecht.

“Magistrados piensan que este cargo no es una simple designación porque tendrá las mismas competencias que el fiscal general, lo cual incluye solicitar detenciones de personas”, indicó el noticiero.

El investigador Rodrigo Uprimny resaltó la posible inhabilidad de Cabello para ser ternada:

Acepto mi error. Margarita Cabello es aún magistrada de la Corte Suprema. No creí que llegaran tan lejos en desconocer la prohibición del "yo te elijo tú me eliges" y supuse que había terminado su período. https://t.co/q0D9tEPa9r — Rodrigo Uprimny (@RodrigoUprimny) December 5, 2018

Por su parte, el exsecretario de Transparencia, Camilo Enciso, radicó una carta el 4 de diciembre ante la Corte Suprema para que el alto tribunal rechace la terna propuesta por Duque, y enumera varias razones entre las que se encuentra también la poca capacidad que tendría Leonardo Espinoza Quintero para afrontar termas de derecho penal y procesal penal, debido a su especialidad enfocada en el “área del Derecho Privado, en especial en el Derecho Comercial”.

La pregunta de sobre quién asesora al presidente, al menos en este ámbito jurídico para la escogencia de una terna para un fiscal ‘ad hoc’, cobró mayor relevancia luego de la defensa de Duque a su terna en entrevista con RCN Radio:

“Esta figura no tiene reglamentación jurídica y no se trata de un cargo público, se trata de un encargo de responsabilidades. Cuando uno examina la Constitución nacional, uno se da cuenta que para ejercer el cargo de fiscal se necesitan los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Dado que no hay ninguna reglamentación, no existe ninguna inhabilidad para el ejercicio de ese encargo”.