A través de una carta dirigida a los magistrados el alto tribunal, Enciso señalo que “la totalidad de los candidatos postulados por el Gobierno Nacional carece de las competencias e idoneidad profesional para ejercer dicho cargo”, y por eso les pidió desestimar la postulación y devolver la terna.

El exsecretario de Transparencia del gobierno Santos señaló que como la persona que quede designada no va a tener un jefe, y se va a encargar de tomar acciones penales contra funcionarios y particulares por el escándalo de corrupción de Odebrecht, es “apenas lógico” que el elegido cumpla los requisitos que establece la Constitución para fiscal general.

Sin embargo, en la mañana de este miércoles, el mismo Duque aseguró, en entrevista con RCN Radio, que como este es un cargo provisional que no recibe remuneración no representa ninguna inhabilidad para los elegidos.

“Esta figura no tiene reglamentación jurídica y no se trata de un cargo público, se trata de un encargo de responsabilidades. Cuando uno examina la Constitución nacional, uno se da cuenta que para ejercer el cargo de fiscal se necesitan los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Dado que no hay ninguna reglamentación, no existe ninguna inhabilidad para el ejercicio de ese encargo”