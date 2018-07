Así lo recordó Duque en una entrevista con Jaime Bayly en la que explicó que su papá no quería que cambiara las clases de inglés por el ocio, como le pasó a él.

“Mi papa vivía con una gran frustración (…) mi abuelo le dijo: mijo, usted debe aprender bien inglés. Entonces lo mandaron a un instituto que quedaba en Medellín y mi papá no atendió y se iba a jugar billar, y me dijo: no cometa el mismo error mío”, resaltó Duque en la entrevista.

“Desde niño me enviaban, de vez en cuando, a un campo de verano en La Florida. En el bachillerato terminé yéndome como estudiante de intercambio a Minnesota, en los años 90, en la época de la música ‘grunge’, Nirvana, Pearl Jam… Viví con una familia, a la afueras de Saint Paul, y allá no hablaba nadie español, entonces fue para mí una experiencia maravillosa y ya después los años de vida profesional”, agregó el político.

Iván Duque trabajó 12 años para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) antes de tomar la decisión de volver a Colombia para hacer política bajo el abrigo de Álvaro Uribe Vélez.

