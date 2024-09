El exmandatario Iván Duque se fue lanza en ristre contra el presidente Gustavo Petro por un discurso que el jefe de Estado ofreció en Nuquí, Chocó, en donde habló de “dictaduras” y aseguró que esto “lo hicieron en Colombia hace tres años”, época en la que el político del Centro Democrático gobernó el país.

También lanzó dardos contra Francisco Barbosa, señalándolo como “fiscal de la ignominia, de la ignorancia, de los que creyeron que por ser hijos de papi y mami y estudiar en la misma universidad tenían el privilegio de dictaminar las decisiones sobre nuestro pueblo y condenarlo a la injusticia”.

El expresidente reaccionó frente a las palabras de Petro y se refirió a él como “el defensor de Castro, el idólatra de Chávez, el protector de Maduro, el legitimador de Hamás, el sumiso a Putin, el militante de grupos terroristas, el promotor de vándalos, el auspiciador de paros y el impulsador de expropiaciones me llama ‘dictador’”.

“La alucinación constante le hace perder la perspectiva de los hechos y las realidades. Nunca he promovido la eliminación de nadie por la forma en la que piensa, nunca he empuñado armas para amedrentar a nadie, nunca me he arrodillado ante dictadores y nunca guardaré silencio cómplice frente a un delincuente como Nicolás Maduro”, expresó Duque.