Vicky Dávila fue quien le preguntó a Iván Duque por qué su relación con Claudia López es tan mala, durante la entrevista que este le concedió a la revista Semana. El presidente evadió la inquietud de la periodista y se negó a hablar directamente de la alcaldesa de Bogotá.

“Yo no tengo mala relación con ningún gobernante local de este país, yo no hago esas evaluaciones. Yo con todos los gobernantes y alcaldes trabajo. ¿Qué es lo que me importa con Bogotá? Que a Bogotá le vaya bien. No hay un solo gobernador y alcalde que pueda decir que este Gobierno no está dispuesto a ayudar”, afirmó el mandatario al respecto.

Durante la entrevista, Duque evitó mencionar a López. Cuando le preguntaron por el video en el que un funcionario de la Alcaldía pega un papel con el nombre del mandatario en la silla que había quedado vacía en la tarima del evento de perdón a las víctimas en Bogotá, el presidente se limitó a declarar:

“Se quiere dar un mensaje que no obedece a mi talante. No suelo dejar sillas vacías en ningún lado, cuando programo cosas, siempre estoy en las actividades. Pareciera que el funcionario que hace eso lo hace de forma premeditada”.

El mandatario también explicó por qué no fue al evento organizado por la Alcaldía de Bogotá este domingo en la Plaza de Bolívar. Duque manifestó que por temas de agenda no asistió, pero que avisó desde la noche del sábado que en su reemplazo estarían dos miembros del Gobierno.

Por su parte, López le envió un mensaje directo por no ir al evento. “El reconocimiento y el perdón no se delegan, señor presidente”, expresó López después.