En entrevista con Juan Roberto Vargas y Vanessa de la Torre, de Noticias Caracol, Duque fue preguntado sobre su aparente relación con José Guillermo Hernández Aponte, alias ‘El Ñeñe’, pues se tomaron varias fotografías juntos.

“Decían que era un charlatán porque seguramente era una de esas personas que se tomaba fotos y que alardeaba con eso”, señaló.

Y contó que los que fueron amigos fueron sus padres, por lo que no tenía nada que ver con el ‘Ñeñe’.

“Cuando fui candidato, en eventos públicos estaba el señor Hernández, él me saludaba e invocaba la relación de nuestros padres y nos tomábamos fotos”, recalcó.

Además, señaló que las personas cercanas al ‘Ñeñe’ dieron fe de que no eran cercanos: “No me lo pregunten a mí, la mamá dijo que su hijo no tenía relación conmigo. La esposa y el hermano acreditaron eso”.

Sin embargo, cuando le insistieron sobre si ‘el Ñeñe’ aportó plata a su campaña, Duque explicó que nunca recibió donaciones en efectivo, “solo cheques”, y que devolvió varios.

“Solo usamos recursos de reposición de votos… Muéstrenme dónde hubo una irresponsabilidad… en ningún lado.”, indicó.

Por último, el mandatario fue interrogado sobre por qué ‘el Ñeñe’ se refería a él como “hermano”, frente a lo que contestó: “Sí que me han salido hermanos, hermanas y primos en la presidencia de la República”.