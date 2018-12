El mandatario aseguró, según Blu Radio, que no va a hacer promesas que no puede cumplir, por lo que no hará una oferta mayor a la que ya hizo a los universitarios.

“Hemos tenido conversaciones productivas con los estudiantes y hemos llegado a la máxima oferta posible y cumplible porque lo que tampoco podemos seguir haciendo para exacerbar las tensiones sociales, es un estado que va y firma y compromete y después incumple”, expresó.

Según el mandatario, la desfinanciación de la educación es un problema que se presenta desde el gobierno de Santos, pero “tan solo 60 días después” de iniciar su mandato comenzó el paro, citó la emisora.

No obstante, a pesar de las constantes marchas universitarias, Duque aseguró que se ha hecho un avance en el tema y recordó que se empezó con un IPC +3 y luego se pasó a 4.

Cabe mencionar que los universitarios rechazaron la idea de aumentar los recursos en 3,5 % sobre el IPC para el 2019, 4 % para el 2020, 4,5 % para el 2021 y 4,65 % para el 2022 argumentando que el mínimo aceptado sería un incremento de 5 % para 2019, 6 % para 2020, 7 %para 2021 y 9 % para 2022.

Por lo mismo, para este jueves 13 de diciembre se programó otra marcha, que según información de La FM, se convocaría en horas pico.

Para la misma fecha, se tiene programada una ciclovía nocturna navideña, por las calles de Bogotá.