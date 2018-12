Con 119 votos a favor y 20 en contra se aprobó este martes en segundo debate en la Cámara de Representantes la proposición aditiva para el artículo 3 del proyecto de prórroga y modificación de la ley de orden público, presentada por el representante Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático.

El breve parágrafo, incluido en esta ley que da facultades al presidente de la República de adelantar negociaciones con grupos ilegales, entre otras medidas de seguridad, desató una ola de críticas porque le da poder al Gobierno para reactivar órdenes de captura a miembros desmovilizados de las Farc.

“En todo caso, de manera excepcional y por motivos de seguridad o interés público, el Gobierno Nacional podrá solicitar a la autoridad correspondiente de la jurisdicción ordinaria, la reactivación de las órdenes de captura que se haya suspendido en virtud de la presente ley”, expone la proposición del ponente Prada.

En ella se especifica además que “los voceros o miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley afectados con esta medida, en el término de 30 días se podrán presentar voluntariamente ante la Jurisdicción Especial para la Paz”, y que de lo contrario las autoridades de la justicia ordinaria harán la captura respectiva y para ser puestos a disposición de la JEP, que deberá “definir su situación de libertad en máximo 90 días”.

Esta modificación causó polémica porque, según la representante de la Alianza Verde, Juanita Goebertus, fue aprobada sin ningún tipo de debate y pondría en riesgo la estabilidad jurídica del acuerdo con las Farc. “Es una proposición que no se discutió, el ponente no presentó, no expuso y donde el presidente de la Cámara no dio espacio para que quienes estamos en desacuerdo con ella, pudiéramos pronunciarnos”, afirmó Goebertus a Caracol Radio.

Por tal motivo, la representante y otros congresistas de la oposición solicitaron la reapertura de la discusión, que podría darse a mediodía de este miércoles en la plenaria de la Cámara.

¡MUY GRAVE! La Cámara acaba de aprobar levantar la suspensión de órdenes de captura de los ex combatientes de las FARC sin ninguna discusión. Solicitamos reabrir la discusión. pic.twitter.com/rYWGNQrRUg — Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) December 12, 2018

Inadmisible lo que hizo el @CeDemocratico hoy ,reencauchar un nuevo estatuto de seguridad en el marco de la ley de orden publico,9 articulos nuevos sin ninguna discusion presentados por Alvaro Hernan Prada. — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) December 12, 2018

“Lo que va a permitir es que el acuerdo de paz tenga mayor confianza en los colombianos. Entre otras cosas no es para aplicarlo a los miembros de las Farc que son un partido político hoy, son para aplicarlos a los miembros de las Farc que no se han presentado a la JEP, como alias ‘el Paisa’”, afirmó en la plenaria Álvaro Hernán Prada, citado por el noticiero CM&.

Ese mismo medio informó que, ante la negativa para debatir el artículo y la aprobación de la proposición, se produjo la salida del recinto de los miembros de la oposición, seguidos por integrantes de los partidos Radical, Liberal y de la U, que manifestaron que en la plenaria había “tiranía”.