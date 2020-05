Iván Duque estaba hablando de la reinvención que se está gestando en el sector exportador como consecuencia de la pandemia mundial de coronavirus que tiene al país en cuarentena desde hace mes y medio.

Al dar un ejemplo de lo que sucede en Estados Unidos y América Latina, el mandatario confundió el nombre del país y para hacer referencia a Colombia dijo “Locom…”.

“Yo creo que países como Locom… como Colombia también tienen que ver esa oportunidad en el corto y mediano plazo”, aseguró el presidente en medio de su comparecencia ante el país para responder preguntas que tuvieran los colombianos sobre el futuro cercano.

Como era de esperarse, muchas personas se divirtieron en redes sociales con ese error y recordaron cuando Duque le cambió el nombre al país de Colombia a Polombia durante un discurso en un acto público. Tal fue la cantidad de publicaciones que se originaron al respecto que en la mañana de este lunes la palabra Locombia es una de las máximas tendencias nacionales en Twitter.

Este es el video del curioso momento protagonizado por el presidente y varios de los comentarios que se hicieron sobre ello:

