Con la detención preventiva de Cadena, se evitarán “más obstáculos a la justicia y una posible fuga del implicado [Cadena], si es que ésta ya no ha ocurrido como lo vienen sugiriendo algunos medios de comunicación”, asegura Cepeda en un comunicado.

Las razones por las que Cepeda hace esa solicitud tienen que ver con que, según él, Cadena ha sido enviado de Uribe con “instrucciones […] de manera directa y personal” en medio de “su atropellada búsqueda de falsos testigos”; y con que, al día siguiente de la indagatoria de Uribe, Cadena “en una extensa entrevista concedida a la W Radio comentó de manera pormenorizada numerosos aspectos del expediente, su declaración rendida en el proceso los días 23 y 24 de septiembre de 2019, y las intervenciones de otros declarantes”, dice Cepeda en su comunicación.

“Por esa circunstancia, hemos enviado a la Corte, y enviaremos a la Fiscalía, la grabación de dicha entrevista pues también viola la reserva sumarial y el auto del Magistrado Instructor”, añade el senador de izquierda.

“Ante el anuncio dado a conocer a través de los medios de comunicación por el fiscal general (e) Fabio Espitia de que en los próximos días se procederá a resolver la situación jurídica de […] Cadena, anunciamos que entregaremos a la Fiscalía un escrito en el que solicitaremos que antes de adoptar cualquier determinación sobre este abogado, proceda a tomar copias del Radicado No. 52240 que cursa en la Corte Suprema en lo que tiene que ver con sus actuaciones y la relación con su cliente, el senador Uribe Vélez”, anuncia Cepeda.

También dio a conocer que elevó una queja disciplinaria ante el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, contra el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, porque en el día de la diligencia de Uribe afirmó en Twitter que líder del Centro Democrático “comparecía ante ‘una Corte Suprema de Justicia con cartel de la toga a bordo y con congresistas de las Farc como peces en el agua (sic)’”.

“Dada la estrategia ostensible del senador Uribe Vélez, de sus abogados y de sus seguidores políticos de hacerme aparecer en los medios de comunicación como quien ha ofrecido a testigos dineros a través de una organización de derechos humanos, debo subrayar que no es a mi a quien la Corte Suprema de Justicia investiga por presunto soborno; que ese tribunal ya señaló que mi conducta está a salvo de cualquier sindicación, y que no he ofrecido ni tramitado ninguna clase de beneficios a cambio de testimonios”, precisa Cepeda.