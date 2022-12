Cada vez es más común ver a grupos de motociclistas haciendo caravanas en las vías del país. Aunque algunos manejan de forma tranquila y con una velocidad prudente, hay otros que no tienen control y superan límites que ponen en riesgo a los demás actores viales. Así sucedió en la vía Bogotá-Villeta, donde un motero ocasionó un grave accidente por su afán para sobrepasar un camión.

(Vea también: El regalazo de Navidad que daría Petro a los motociclistas (y no es la rebaja del Soat))

En el video se ve como el irresponsable conductor iba con un grupo de motociclistas por este corredor a toda velocidad sobrepasando todos los vehículos que se encontraban en el camino; sin embargo, en un momento el motero se cruzó con un camión y decidió adelantarlo por la derecha, sin darse cuenta que justo al lado de ese carro iba un ciclista.

El motociclista sobrepasó el camión a toda velocidad y arrolló al ciclista que cayó sobre la vía. El conductor también fue a dar al otro costado de la carretera haciendo caer a uno de sus compañeros. Todas las personas involucradas terminaron en el piso y con graves heridas. Por fortuna, ninguno murió y se recuperan de sus golpes.

La irresponsable maniobra del conductor fue muy criticada en redes sociales, sobre todo en días donde el Gobierno Nacional aprobó que las motos recibirán un descuento del 50 % en el Soat. Además, la decisión del motociclista fue calificada como criminal.

“No se trata de licencia. No se trata se Soat. Se trata de responsabilidad vs. criminalidad. Este es un accidente de alto nivel de criminalidad por el conductor de la moto, ya que pone en riesgo no solo la vida del ciclista, entre otros factores”, trinó uno de los internautas.

Lee También

Pulzo se abstiene de compartir las imágenes del video porque tiene contenido que podría ser sensible para muchas personas; sin embargo, adjuntamos el link de la grabación para quienes deseen verlo bajo su responsabilidad. Click aquí para verlo.