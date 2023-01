Mientras que la ministra de Minas, Irene Vélez, defiende a capa y espada su estudio sobre las reservas de gas natural, la saliente viceministra de Energía, Belizza Ruiz, controvierte cada una de sus afirmaciones y asegura que su ahora exjefe le mintió al país.

Luego de que el presidente Gustavo Petro le aceptara la renuncia, Ruiz le dijo a la revista Cambio que la ministra Vélez mintió, presentó informes falsos y puso en juntas directivas a funcionarios a dedo, que no cumplen con los requisitos técnicos.

Por su lado, Vélez no cedió un solo centímetro ante las voces que critican el contenido del “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética justa”, que aborda los recursos gasíferos del país y que fue presentado en diciembre pasado.

Asimismo, le hizo frente a la cascada de comentarios y observaciones de expertos de la industria de hidrocarburos, quienes no han dudado en señalar y calificar el contenido del estudio como carente de veracidad técnica, con imprecisiones en la información e, incluso, con uso de datos falsos.

Con ese documento, la ministra Vélez quiere sustentar, entre otras cosas, que Colombia no necesitaría nuevas exploraciones de gas porque las reservas para consumo interno podrían alcanzar hasta 2042.

Hay que recordar que, tras las revelaciones de Caracol Radio sobre la inconformidad de varios funcionarios cuyas firmas aparecían en el informe, algunos de ellos dejaron saber que no fueron consultados, que las cifras eran falsas o que, por lo menos, tenían graves errores de interpretación y carecían de sustento técnico.

Ruiz rompió el silencio

Pocas horas después de salir de su cargo por diferencias con la ministra Vélez, Ruiz habló con la revista Cambio y dio sorpresivas y polémicas declaraciones.

En el diálogo, Ruiz puso sobre la mesa serias preocupaciones sobre la forma en la que el Gobierno y, particularmente la ministra de Minas, han emprendido la estrategia hacia una transición energética.

Ruiz manifestó que, para ella, los principios y la moral son fundamentales en la educación: “Realmente sentí que en el despacho del Viceministerio se estaban violando esos principios en el hacer profesional y eso fue lo que en definitiva me motivó a entregar esa carta. Pero tenía que entregársela directamente al presidente de la República. La entregué el 6 de enero, pero, por mi desconocimiento en términos jurídicos, era una carta motivada”.

Para la viceministra saliente, dentro del Ministerio hay maneras de hacer las cosas que violentan su moral. “Hay unas prácticas que por ninguna razón yo voy a efectuar en ninguna parte y las vi aquí. Aunque suene un poco fuerte, yo sentía que eran prácticas que venían de mi jefe inmediata, que era la ministra. Yo hablé con ella y le reporté directamente que no estaba de acuerdo. Ese es el principal punto de mi deseo de ya no estar allí”.

Ante la pregunta sobre los directores de las entidades adscritas al Ministerio de Minas que presentaron también al presidente una carta quejándose porque no se podía trabajar con Ruiz por unas diferencias técnicas, la saliente viceministra respondió que siente “compasión por ellos”.

A lo que añadió: “La directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, no me acuerdo ni siquiera de su nombre y nunca he hablado con ella. El tema de hidrocarburos lo ha manejado la ministra desde el principio. Ustedes se han dado cuenta de que ella ha liderado ese tema para negar la firma de nuevos contratos de exploración. A la directora solo me la encontré una vez en un consejo directivo, la saludé y la llamé una vez antes de conocernos para presentarme porque había un trámite conjunto con mi despacho”.

“No entiendo cómo puede firmar esa carta si nunca tuvimos la posibilidad de trabajar juntas. Al ver sus gestos en la rueda de prensa, sentí un poco de lástima porque siento que estaba presionada. Hay personas que las nubla el poder y estos puestos les dan un estatus y a algunos hasta dinero. No es mi caso. Yo nunca llegué al Viceministerio con esa intención. Yo lo hice porque realmente creo en la propuesta de cambio del presidente”, agregó.

Asimismo, insistió en que la ministra Vélez dejó de ser una persona con autoridad moral y técnica y por eso le salió espontáneamente decirle: “Yo no te renuncio a ti”. Ella le respondió: “Es que el presidente sabe” y Ruiz le contestó: “Pues que el presidente me pida la renuncia porque él fue el que escogió mi hoja de vida”.

“Obviamente esa fue la última conversación que tuve con la ministra. Pude haber sido irreverente o grosera, pero es que yo no le puedo renunciar a una persona que no tiene una moral y un compromiso con la sociedad. Mi lealtad es con el presidente y con el pueblo colombiano que está confiando en que yo hago una gestión impecable”, dijo Ruiz a Cambio.

La ministra Irene Vélez mintió, Según Belizza Ruiz

Tal vez la declaración más polémica de Ruiz fue cuando dijo que Vélez mentía al país. En la entrevista le preguntaron si consideraba que la ministra lo hizo cuando dijo que el informe fue consultado y que ninguno de los firmantes estuvo en desacuerdo con la publicación, a lo cual la exviceministra respondió con una afirmación.

“La respuesta es sí y yo tengo la prueba. Esa prueba va a salir, no me la vayan a pedir hoy. La presentaré luego. Sí mintió porque la Dirección de Hidrocarburos, que pertenece al que era mi despacho, en una comunicación de WhatsApp le manifestó los problemas del documento y al final le dice por favor no metamos el tema de reservas porque nos vamos a meter en problemas. O sea que sí hubo una comunicación no solamente del director de Hidrocarburos. En ese sentido, mintió. Yo quisiera que mi nombre lo retire de ese documento, o sea, le pediría con todo el respeto a ella, que lo retire”, contestó Ruiz

A juicio de la exfuncionaria, las inconsistencias técnicas del informe de reservas y recursos están en que la principal dificultad técnica y metodológica es que el nivel de reservas de gas surge de un análisis probabilístico y en probabilidad uno no puede sumar uno más uno.

“Las reservas probadas son el 90 % de probabilidad, las probables son un 50 % y las posibles son de un 10 %. Al contar con ellas, se tiene más o menos un aproximado de 12 años a 13 años máximo de reservas de gas. Pero las reservas no son estáticas, cambian y pueden aumentar; hay una probabilidad mayor de extraer ese hidrocarburo en la medida que haya contratos que sustenten y soporten la extracción de ese hidrocarburo, no solo política pública”, sostuvo.

El otro problema, según Ruiz, es cómo se presentan esas reservas en el informe. Comentó que hay una gráfica en el documento que une los tres tipos de reservas con tres tonos de verde, pero que nada de eso se puede agregar así en una gráfica porque cuando una persona no es técnica y ve la gráfica como la síntesis del documento, se va a confundir.

“Hay metodologías internacionales que le dicen a los ministerios cómo presentar sus cifras para que exista consenso internacional porque de ahí dependen muchas decisiones binacionales o de política, pero hay que respetar esos acuerdos. Y la metodología dice que no se suman las contingentes y las prospectivas. Pero, al ubicarlas en esa gráfica, aparecen sumadas y cuando se le agrega la demanda, se obtiene que las reservas alcanzan hasta 2037 y 2042, que fueron las cifras que dio el presidente en sus declaraciones. Hay que tener precaución porque eso incluso puede generar especulación en los mercados. Aquí estamos transitando desde un problema técnico metodológico a meternos a un problema legal de la Nación”, advirtió la exfuncionaria.