Una de las funcionarias del Gobierno Petro que más ha sido cuestionada es sin duda Irene Vélez, la ministra de Minas y Energia, quien ya se enfrentó a una moción de censura en el Congreso y fue muy cuestionada por un polémico balance que entregó sobre las reservas de gas en Colombia, que incluso le costaron el puesto a la viceministra Belizza Ruiz.

(Vea también: Irene Vélez, la ‘Betty, la fea’ de Petro, según Cambio Radical por “informe maquillado”)

Vélez, que ha tenido una que otra confrontación con la prensa, se mostró en una faceta muy poco conocida y contó sin pelos en la lengua lo más difícil que ha vivido en su carrera como ministra del Gobierno Petro. En diálogo con Semana, la funcionaria reconoció que se quebró cuando se enteró que el Congreso le iba a hacer una moción de censura.

Me llamaron a las 5:45 de la mañana. Estaba todavía en mi cama y comencé a llorar y dije: no me quiero parar. No sé qué significa esto o qué me toca hacer. ¿Qué hice tan grave? La verdad es que esa moción de censura es de las cosas bellísimas de la vida, porque los grandes desafíos se convierten en enormes oportunidades. En ese momento, algo que creía que iba a ser terrible se me convirtió en la oportunidad de acercarme al Senado”, dijo.

Además, contó detalles de cómo fue esa experiencia y admitió que le pudo sacar provecho con los congresistas, pese a encontrarse en una situación engorrosa y comprometedora.

“Me vi con senadores y representantes. Durante un mes me dediqué a eso. Hasta me armaron una oficinita improvisada en el Congreso, donde David Racero, que es supergeneroso, me dijo: ‘Si vas a estar aquí todo el día, te organizo esta esquinita’. Se me convirtió en una oportunidad para conocer a los partidos, a sus presidentes, a las diferentes comisiones, hablar con todos. He logrado relaciones increíbles con los congresistas”, expresó.