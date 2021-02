El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos (Invima) emitió un comunicado en el que asegura que el concepto es favorable para el uso de estas vacunas, que permanecían en cuarentena hasta que se diera el visto bueno.

Invima recomendó utilizar el producto con el argumento de que “los estudios de estabilidad acelerados realizados por el fabricante de la vacuna en mención, muestran que las condiciones establecidas en los protocolos inicialmente aportados se mantienen en cuanto a la temperatura y tiempo permitido”.

El pronunciamiento de la entidad se dio ante la decisión que tomó el Ministerio de Salud de mantener en cuarentena las cajas con la vacuna, de las cuales 5.700 dosis fueron enviadas al Tolima.

Y es que el Minsalud aseguró que al revisar la temperatura se detectó “un leve aumento por encima de la recomendada por el fabricante para el transporte”, en las que iban hacia Tolima.

“La temperatura estuvo de 2 a 8 °C desde las 7:00 a.m. hasta las 11:30 a.m., pero entre las 11:30 y las 12:55 del mediodía, la temperatura alcanzó a llegar a 9,3 ° C, es decir 1.3°C por encima de la temperatura recomendada para el transporte por espacio de una hora y 25 minutos” que duró el traslado, informó la cartera de salud.