El contratista, recordado por entregarle dinero a Petro en una bolsa, deberá responder ante el ente de control por la adjudicación de dos millonarios contratos para la construcción de los parques Porvenir en Bosa y Rincón de Suba, informó CM&.

Montes entregó los dos proyectos a una misma firma privada cuyo representante legal era Carlos Gutiérrez, aunque el medio no detalla qué relación tenía con este hombre ni con la empresa que “se dedicaba a la explotación de canteras y yacimientos”, explicó al medio la personera Carmen Castañeda.

“Esa platica no solamente se perdió si no que se nos fue por una alcantarilla y no sabemos a qué lugar. […] Esos recursos no pasaron a los planes de ejecución sino directamente a unas cuentas bancarias personalizadas”, puntualizó la funcionaria.

Las obras costaron más de 30.000 millones de pesos y aun así nunca se terminaron. Además, solo hasta el año pasado fue declarada la caducidad de los contratos, puntualizó el noticiero.