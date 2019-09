green

De acuerdo con el testimonio que la víctima dio a Noticias Caracol, los dos individuos llegaron a su casa, justo cuando estaba con el vigilante del sector, tratando de parquear su vehículo.

El dueño de la camioneta relató al noticiero que los delincuentes entraron a la fuerza al guarda de seguridad, pero cuando el celador logró escapar de los criminales, la víctima del intento de robo arrolló a uno de los ladrones.

En ese momento, un policía llegó al lugar de los hechos y, en medio de la confusión, el otro criminal escapó en su motocicleta. “De la misma potencia de esa moto no lo pudieron alcanzar”, agregó el conductor al medio.

Noticias Caracol relató que el delincuente que aún estaba en la escena del crimen comenzó a disparar indiscriminadamente; el ladrón vio que el conductor entró a su casa y hasta allí lo siguió para asesinarlo.

“Se entra al inmueble a rematarme y me grita: ‘¡Lo voy a matar!’. Donde yo no tenga la fuerza para subirme al tercer piso, me mata”.

Minutos después, los policías del cuadrante llegaron al sitio, el delincuente los enfrentó, pero finalmente fue capturado.

El coronel Óscar Daza, oficial de inspección de la Policía, dijo al noticiero que gracias a la reacción de la Policía, del guarda de seguridad y de la víctima se logró la captura del ladrón.

Cabe destacar que el sujeto llevaba consigo siete celulares que fueron robados en Bogotá y que las autoridades están detrás de su cómplice para lograr su captura.