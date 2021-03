green

El nuevo episodio de inseguridad en Bogotá ocurrió por partida doble, pues a una mujer llamada Yeimi Navarrete los ladrones la abordaron dos veces en menos de una semana, informó Caracol Radio.

El primer robo ocurrió hace pocos días, según la emisora. En esa ocasión, ella iba camino a su trabajo cuando fue atracada a mano armada por tres hombres, en el barrio Quirigua, de la localidad de Engativá.

“Salí de mi casa para mi trabajo y me abordaron tres hombres en cicla. Me apuntaron con un arma de fuego, me robaron el celular y emprendieron la huída”, contó la víctima.

Después del atraco, a Navarrete no le quedó de otra que comprar otro celular, pero no contaba con que los pillos iban a volver a atacar.

Nuevo robo a la misma víctima en Bogotá

La frecuencia apunta que, apenas hizo la compra, la atracaron y en el mismo lugar del primer robo.

“Me compré un nuevo celular y me volvieron a abordar dos hombres en cicla. Me apuntaron con un arma de fuego y me robaron el celular”, lamentó.

No obstante, el robo fue más traumático, pues la joven denunció abusos.

“En el segundo robo yo me resistí y les dije que ellos ya me habían robado. Este hombre, al ver mi negativa de entregar el celular me empezó a tocar abusivamente hasta que encontró el dispositivo en el interior de mi blusa y emprendieron la huida”, relató en ese medio.

Negligencia de las autoridades en Bogotá, denuncia asaltada

La víctima agregó que ese mismo día se fue para el CAI del Quirigua, pero se quejó de la displicencia de quienes estaban allí.

“Me dijeron que yo tenía que ir en el momento del robo o, si no, no valía [la denuncia]”, concluyó.