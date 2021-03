Víctimas de la inseguridad en Bogotá, le dijeron a Citynoticias que 2 supuestos habitantes de calle comenzaron a pedirles dinero; segundos después, fueron sorprendidos por 3 individuos más que los cercaron y los atracaron con cuchillos.

Uno de los asaltados, que conservó su identidad en secreto, contó que de un momento a otro se vio completamente rodeado.

Los videos que publicó el medio local dan cuenta de cómo delinquen los criminales. Los supuestos habitantes de calle se encargan de identificar a las víctimas, hacen las señas correspondientes y después el ataque conjunto es un hecho.

El testimonio de asaltado, que estaba acompañando a una mujer, valida dicha información: “Se nos acercaron 2 indigentes, trataron de pedirnos dinero y yo lo dije a ella que los ignorara”. Luego, sufrieron el asalto.

La pareja fue abordada por los 5 ladrones cuando iba por la calle 72 con carrera 69, anotó el noticiero bogotano.

Como si no fuera suficiente con el susto del atraco, el ciudadano tuvo que aguantar las amenazas que cayeron sobre él durante el hecho.

“El tipo iba con la firme intención de matarme. La forma en que él se expresaba daba esa idea. No me soltaba la mano y me empujó contra una reja”.