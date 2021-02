La salvaje agresión contra José Rodríguez ocurrió el miércoles pasado en la calle 70 con carrera primera, en el norte de Cali, y la alcanzó a registrar en video el activista Camilo Chará, que cruzaba por allí en su vehículo.

El hombre regresó minutos después al sitio y buscó al adulto mayor agredido, y él le contó que dos uniformados de la Policía Nacional le habían pegado.

De hecho, el habitante de calle mostró las heridas y hematomas que le quedaron en su cabeza, y aseguró que lo habían golpeado con el bolillo.

“Me pegaron durísimo. Yo vivo ahí desde hace 8 años y nunca me habían molestado. A quitarle a uno lo poco y nada que tiene, mano. Mire los chichones que me dejó”, denunció Rodríguez, que habita debajo de un puente de la ciudad.

La queja llegó hasta el general Juan Carlos Rodríguez, comandante de Policía en Cali, que anunció una investigación “con transparencia para esclarecer” la actuación de sus hombres, y explicó que todo ocurrió en medio de un “procedimiento de recuperación de espacio público”.

Regresé donde don José ha escuchar su testimonio, fue golpeado por @PoliciaCali en medio de un operativo de @SeguridadCali así no es @GuilleLondono @Dranguet esto no se puede tolerar, espero no me traiga problemas ya que el agente tomó fotos de mi vehículo y placa. pic.twitter.com/ObBEAL6NWS

— Camilo Chará Guevara 🌳🐶 (@camilochara) February 10, 2021