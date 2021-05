Así lo confirmó la ingeniera civil Johana Espejo Capelo, que desde el pasado 7 de mayo viene denunciando públicamente que el concejal Deiby Alberto Arias le propinó una brutal golpiza en el rostro.

De hecho, la mujer publicó fotos para mostrar el moretón y el hematoma que le quedaron en su ojo izquierdo, y una semana después la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se solidarizó con su caso, difundió las fotos y le hizo un llamado a la Fiscalía para que acelere la investigación y “activar medidas de protección”.

— Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) May 16, 2021

Pero esa ayuda de la justicia, según la mujer, nunca llegó, ya que dos semanas después la Fiscalía en Ocaña (Norte de Santander) no se ha pronunciado sobre el caso ni ha tomado una decisión al respecto.

Esto, pese a que el caso es mediático y la víctima pide que sea tratado como posible intento de feminicidio, y no como violencia intrafamiliar.

Pero la respuesta que encontró Johana Espejo fue que el concejal Deiby Arias entabló una denuncia en su contra por supuestas lesiones personales, y así lo explicó en el medio local Wichos Informa.

“Lo que tengo conocimiento es de que él ahora se está haciendo la víctima, de que la agresora fui yo y no él. Porque cuando me estaba ahorcando, y por tratar de quitármelo de encima, le hice tres rasguños en el pecho. Pero él no presentaba ni moretones ni dolores, así se vio en el video que él saco”, afirmó Espejo.