Un influencer denunció en sus redes sociales haber sido víctima de maltrato por intentar hacer un video mostrando a Verónica Alcocer, la primera dama de la Nación, bailando en las ‘fiestas del 20 de Enero’, que se celebran cada año en Sincelejo, departamento de Sucre.

A este evento asisten diversos grupos musicales y se realizan reinados, conciertos de vallenato, desfiles y corralejas para evidenciar la cultura y tradición de la Región Caribe.

Alcocer y su hija Sofía Petro decidieron acompañar a los espectadores en esta edición usando atuendos alusivos al carnaval.

“¡Acompañando a mi gente, celebrando nuestras raíces en las tradicionales fiestas del 20 de Enero! A ritmo de porro y fandango, honramos este patrimonio cultural que nos une y nos llena de orgullo. ¡Te amamos, Sincelejo!”, escribió Alcocer en su cuenta de X (antes Twitter).

¡¡Gracias a la gente de mi tierra por compartir y mantener viva la tradición de las fiestas del 20 de enero!!! Junto a mi hija @sofiapetroa vivimos esta celebración, que rindió homenaje a nuestros mares, rios y paisajes, y su necesidad de protegerlos. ¡Qué viva el #20deEnero! pic.twitter.com/wWz8NTUSF0 — Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) January 12, 2025

Sin embargo, todo se tornó en un momento incómodo cuando el creador de contenido ‘ToñoA3Tabacos’, al parecer, fue agredido por el esquema de seguridad de la esposa del presidente Gustavo Petro.

“Cuando yo vi a la primera dama metida en la comparsa El Bololó, le empecé a hacer un video porque yo veía que todo el mundo estaba haciendo lo mismo. Yo la empecé a grabar y una muchacha me agarró y no me dejó grabar”, inició explicando ‘ToñoA3Tabacos’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Toño A3Tabacos (@a3tabacos)

Contó que cuando él terminó de crear su material audiovisual, de repente sintió la mano de un hombre que intentaba sacarlo del lugar.

“Cuando terminé de grabar, me agarró un tipo de seguridad, me apretó duro el brazo y me llevó a una valla pa’ decirme de mala manera que no podía estar ahí (…) Yo en ese momento me sentí como un verdadero delincuente, ¡qué vaina tan incomoda!”, agregó.

En ese instante, intervino uno de los integrantes de la comparsa para explicarle al hombre de seguridad que Toño era un artista y que no tenía intención de perjudicar a la primera dama.

“El man seguía insistiendo en que me saliera y no le hizo caso a mi amigo-no me dejaban pasar-ustedes me conocen y saben que yo siempre he trabajado por la cultura, las tradiciones y la costumbre. No me gusta hacer este tipo de videos quejándome, pero… me pasó esa vaina”, finalizó.

La primera dama es una amante de las festividades y las culturas de las regiones en Colombia y se ha dedicado a ser una exponente de esas tradiciones. Ha estado recorriendo las calles de Barranquilla durante el carnaval en años anteriores y esta vez inicia el 2025 haciendo lo propio para los festivales de Sucre.

Pero lo que no es claro es el gasto exacto de su agenda como representante del Gobierno colombiano, al mismo tiempo que ya no pasa la mayoría de su tiempo en la Casa de Nariño y no hay certeza de sus funciones frente a las políticas del Gobierno en temas que para ella han sido trascendentales como los crímenes contra los niños, la violencia a la mujer y las ayudas a los adultos mayores.

