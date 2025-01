Por: El Colombiano

El Hotel Hilton Cartagena emitió un pronunciamiento oficial tras la denuncia del ‘influencer’ colombiano Yeferson Cossio, quien asegura que le habrían robado lo equivalente a más de 120 millones de pesos representados en distintos artículos de valor mientras se hospedaba en el establecimiento.

Cossio señaló que el hecho ocurrió en diciembre del año pasado y que ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

El Hotel Hilton Cartagena asegura que desde que recibió la denuncia ha estado colaborando en todo lo concerniente a esta.

“Nos permitimos confirmar que el 19 de diciembre del 2024 se denunció un presunto robo. En ese momento, la dirección del hotel se contactó inmediatamente con las autoridades y ha seguido cooperando plenamente con la Policía y las autoridades competentes durante su investigación”, indicó un vecero del hotel.

Y añadió: “El bienestar y la seguridad de nuestros huéspedes y miembros del equipo es siempre nuestra máxima prioridad, y seguimos haciendo todo lo posible para garantizar que todas las prácticas y normas se ajusten a los estrictos protocolos de bienestar y seguridad. Pedimos que cualquier pregunta adicional con respecto al caso sea dirigida a la Fiscalía General de la Nación, quienes son las autoridades encargadas”.

El ‘influencer’ Yeferson Cossio publicó un video en sus redes sociales en el que indica que el hecho que denuncia ocurrió el 21 de diciembre en la madrugada, y que también afectó a su hermana, Cintia Cossio, y a un amigo de nacionalidad asiática, quien compartía la habitación con ella.

El hombre explicó que dormían tras participar en un evento liderado por el ‘influencer’, su hermana y su equipo de producción. Señala que los delincuentes habrían ingresado aprovechando presuntas fallas de seguridad en el hotel y, según los afectados, se tomaron su tiempo para seleccionar cuidadosamente qué objetos robar.

“Se nos metieron a la habitación en uno de los hoteles más exclusivos de Colombia. Nos robaron el equivalente a 120 millones de pesos... se llevaron hasta ropa interior sucia”, aseveró Cossio.

Cintia Cossio, quien se encontraba en la suite junto al turista asiático, también compartió su testimonio: “Cuando me despierto no veo las maletas, me dirijo hacia la sala y veo las maletas todas desordenadas”.

Iphone, cadenas y otros objetos de valor, las cosas que le robaron a Cossio

Entre los objetos robados se cuentan una cadena de diamantes, tres computadores, tres iPhones, gafas de lujo Gucci y Versace, tarjetas de crédito y hasta el pasaporte del ciudadano coreano, sumando más de 120 millones de pesos.

El ‘influencer’ reveló sus sospechas y relató que los ladrones habrían ingresado a través de salidas de emergencia del hotel que dan a la playa. Señala que las cámaras de seguridad no estaban operando en las zonas críticas del complejo, y que ello habría facilitado el hurto.

“Esto no es un trabajo nuevo, es algo que ya han hecho muchas veces. Eso fue alguien que trabaja dentro del hotel y conoce las habitaciones”, sostuvo el ‘influencer’.

Cossio dice que los ladrones intentaron realizar transacciones con las tarjetas de crédito robadas horas después del robo. “Salimos bien librados, con que se nos hubieran robado todas esas cosas, porque pudieron hacernos algo peor”, agregó.

Tras la publicación, varios comentarios de sus seguidores afirmaban que conocían de casos similares de hurto que habrían ocurrido en el prestigioso hotel en Cartagena.

