Después de varios meses de búsqueda de un implante, el ciudadano oriental llegó al municipio de Floridablanca, en Santander, con la ilusión de recibir un corazón artificial que pudiera salvarle la vida.

(Vea también: Ella era Julieth García, teniente del Ejército que murió en caída de helicóptero en Chocó)

Su caso fue atendido por la Fundación Cardiovascular de Colombia, donde lograron implantarle con éxito el corazón que tanto necesitaba.

Pero su tratamiento no fue nada fácil, pues a Hau Fun le habían descubierto una cardiopatía que le causaba una falla severa a su corazón, ya que no le llegaba la suficiente sangre para su funcionamiento.

Caso del ciudadano chino que recibió implante de corazón en Colombia

De acuerdo con lo informado por la fundación, Yuk Yin Hau Fun llegó inicialmente a Panamá, donde los médicos le dieron un diagnóstico poco alentador y lo sometieron a una cirugía. Pero eso no era suficiente para mejorar sus condiciones de salud, pues durante la pandemia del COVID-19 Yuk Yin sufrió un infarto agudo de miocardio y esto le produjo una falla cardíaca severa.

La solución sería conseguir un trasplante de corazón, sin embargo, el poco tiempo que tenía para lograrlo lo llevó a pensar en un implante de un corazón artificial.

“Nosotros no teníamos una idea de qué era Colombia, no sabíamos nada de este país, pero cuando vimos que aquí podían ayudar a mi padre, viajamos inmediatamente para que recibiera su cirugía”, dijo Daniel Hau NG, hijo del paciente, según citó la entidad médica.

Yuk: el paciente chino que llegó a Colombia por un #corazónArtificial Hace 7 meses, Yuk, un paciente chino con #fallacardíaca severa, recibió su implante de corazón artificial en el Instituto Cardiovascular del HIC y pudo contar su historia🙌🏼🫀 pic.twitter.com/sr8aeW2hSu — fcvcolombia (@fcvcolombia) March 15, 2023

Desde hace 7 meses, el hombre llegó a Colombia en compañía de su hijo y su esposa. El doctor Leonardo Salazar, director del Programa de Corazón Artificial del Hospital Internacional de Colombia, fue quien estuvo acompañando el proceso del extranjero, el cual no fue para nada sencillo.

“De todos los pacientes que yo he tenido, el más complejo y difícil a tratar medicamente ha sido el señor Yuk. Por su condición cardíaca llegó muy débil, presentaba deterioro nutricional, neurológico, inmunológico, y muchas otras situaciones que nos mantuvo alertas con el equipo de trabajo”, señaló Salazar.

Lee También

Yuk se convirtió en el quinto paciente internacional que recibió un implante de corazón artificial en el instituto colombiano.

“Para mí es un milagro que mi padre se haya recuperado porque él no tenía un buen pronóstico. Ha sido un cambio total en estos siete meses y aquí todo ha sido muy bueno. No dudaré en volver seguido para traer a controles a mi padre y para verlos a todos una vez más”, agregó el hijo el hombre.

Yuk, por su parte, comentó: “Aquí me salvaron la vida. Me han atendido tan bien, que siento ahora parte de mi sangre colombiana. Muchas gracias a todos, han sido muy amables, me apoyan todo el tiempo y me los llevo en mi sangre y en mi corazón”.