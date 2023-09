Una fiscal del Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos identificó en las últimas horas e individualizó a los presuntos responsables de los actos intimidatorios contra Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro.

El ente acusador también estableció quiénes serían los que también amenazaron de muerte al director de las Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas, informó Caracol Radio.

Los responsables de las amenazas contra Andrea Petro y Rojas ya fueron citados a interrogatorio, confirmó el mismo medio, aunque sus identidades no han trascendido.

“He recibido muchísimas amenazas, insultos, los tildo de bajezas humanas porque no se les puede denominar de otra manera”, dijo hace pocos días Andrea Petro en Instagram, y agregó que bloqueó comentarios agresivos “porque no quería intoxicarme con ese tipo de cosas ni entrar en depresión porque psicológicamente sí, sí me afectan”.

La joven, que vive en Francia, insistió en que estuvo al borde de un cuadro depresivo. “No les voy a decir mentiras. Yo por estos medios no voy a decir mentiras porque no soy así. Mentalmente, afectan, he estado con principios de depresión por estas y muchas cosas. He eliminado muchísimos comentarios como para no intoxicarme, pero me parece que hace rato se pasaron de la raya”.

De la grave denuncia se hizo eco el presiente Petro, que, a comienzos de septiembre, pidió a la Fiscalía investigar lo denunciado por su hija. Incluso, planteó la utilización de técnicas de informática forense para ubicar a los responsables.

Ante la situación, la Fiscalía había abierto una noticia criminal a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.

Por lo anunciado, los investigadores dieron en relativamente poco tiempo con el paradero de los responsables, que deberán ahora ponerle la cara a la justicia.