La versión que entrega Noticias Caracol es que de acuerdo con la Fiscalía la joven ingresó al motel con su compañero sentimental, el pasado viernes en la noche, y que unos 15 minutos después los gritos de auxilio alertaron al personal que trabaja en el sitio.

Según dice el noticiero, con base en información del organismo acusador, a la joven le propinaron siete puñaladas y el principal sospechoso del crimen es su novio, con el que habría convivido cerca de cinco años. La pareja aparentemente estaba en proceso de separación desde hace un mes.

El hombre fue identificado como Jhonatan Fernando Sinsajoa Pomeo, de 32 años, y según El País de Cali huyó desnudo del motel y dejó todas sus pertenencias abandonadas.

El medio asegura que de acuerdo con el reporte de la Policía Sinsajoa Pomeo tenía dos anotaciones judiciales por “delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria”.

Luego de los hechos, el individuo fue retenido por varias personas y entregado a la Policía.

En un video aficionado que compartió en Facebook la página Cali Web se aprecia que el hombre está desnudo, que hay varias personas que lo rodean y que él mismo confiesa que la atacó porque “se fue con otro man”.

“Se fue con otro man, se me llevó la moto y todo, parce. Soy un hombre, huevón, no la iba a matar por matarla. Se fue con otro en Navidad y se me llevó todo”, asegura el señalado agresor.