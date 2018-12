La pareja llegó hasta la residencia y luego de aproximadamente 15 minutos los empleados del lugar empezaron a escuchar los gritos de la víctima pidiendo auxilio. Cuando acudieron a ayudarla, el agresor los empujó y salió corriendo desnudo, informó LA FM.

La víctima, de aproximadamente 25 años, sufrió múltiples lesiones y pese a que alcanzaron a trasladarla al Hospital Primitivo Iglesias, falleció por la gravedad de las heridas, agregó el portal local Tu Barco.

“Mediante voces de auxilio y el llamado a la Policía por intermedio de los administradores y los empleados del motel se dio captura al agresor, una persona de 33 años. El hombre no tenía antecedentes y ahora deberá responder por el delito de feminicidio”, explicó a medios el coronel Fabián Ospina, comandante encargado de la Policía de Cali.

Minutos después de ser detenido, el hombre, aún desnudo y cubierto de sangre en algunas partes de su cuerpo, confesó ante las autoridades y la comunidad que una supuesta infidelidad fue la razón que lo llevó a asesinar a su novia. Naturalmente, los ciudadanos presentes le recriminaron que eso no justificaba ninguna agresión.

En un video difundido por un portal de Cali se escucha al hombre decir: “Se fue con otro man, se me llevó la moto y todo, parce. Soy un hombre, huevón, no la iba a matar por matarla. Se fue con otro en Navidad y se me llevó todo”.

En la grabación, una persona le contesta: “Y qué, volvés a empezar, como vas a ponerte a pegarle a una mujer, como vas a chuzar a una vieja”. Así fue la confesión del asesino:

En Cali, 64 mujeres habían sido asesinadas en Cali hasta noviembre pasado, según cifras de Medicina Legal. En todo el Valle del Cauca se registraron 136 casos en total.