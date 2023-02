En grupos de WhatsApp, el gremio amarillo compartió un video en el que se observan cuatro hombres. Dos de ellos, con casco en mano, agreden al conductor de servicio público. En la imagen se ve que los motociclistas le pegan bastantes veces en la cabeza al taxista con el casco, en Ibagué.

(Lea también: Cifra que pagarían los bogotanos si carrera mínima de taxis es de $18.000; sería un platal)

Esta redacción conoció que el taxista afectado fue Fabio Ernesto Ortiz. De acuerdo con la versión del hombre, el altercado inició cuando dos hombres que se movilizaban en moto le arrancaron un retrovisor con el vehículo de dos ruedas.

El taxista persiguió a los muchachos hasta el barrio Jardín, donde más personas se unieron a la gresca. Al parecer, el choque entre el taxi y la moto ocurrió frente a la discoteca Container.

Aunque unas personas le indicaron a Q’Hubo que el conductor del amarillo amenazó al motociclista y al acompañante con un arma y por eso los ciudadanos arremetieron contra él y el carro, esta versión no fue confirmada ni descartada por las autoridades.

(Vea también: Joven de 16 años fue asesinada en Ibagué; investigan si fue un crimen pasional)

Mientras tanto, una persona allegada al taxista indicó: “No estuve en el lugar de los hechos, pero en el video no se ve ningún arma. Si hubiera estado armado, los motociclistas hubieran llamado a la Policía y no se hubieran enfrentado a golpes. Él trató de defenderse, pero no tenía armas”.