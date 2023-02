A través de la cuenta de TikTok de Brian Prieto, se dio a conocer un experimento realizado en la Universidad de Ibagué, ubicada en la avenida Ambalá, con un detector de mentiras; experiencia que sacó muchas risas y expuso algunos secretos.

Los más valientes, que no tienen nada que ocultar, se midieron a las preguntas ‘picantes’ que les realizó el joven conectados al detector, sin escapatoria para mentir.

Las preguntas que revelaron secretos en la Universidad de Ibagué

Directo al grano, el detector de mentiras inició con toda: “¿Alguna vez le has caído a un profesor?”, fue el primer interrogante. La joven número 1 respondió que sí, diciendo la verdad. La segunda dijo que no, que también fue verdad. Pero la tercera dijo que no y el detector de mentiras arrojó que estaba mintiendo.

“¿Alguna vez has llegado con guayabo a clase?”: en esta, las jóvenes del experimento fueron expuestas por el detector. La primera negó rotundamente, pero el detector demostró que sí; la segunda aseguró que un día en clases virtuales le sucedió. Y la tercera, dijo que no, aunque la máquina aseguró que estaba mintiendo.

La última, fue una pregunta de lealtad al Alma Máter. Le preguntaron si recomendarían a la Universidad de Ibagué, a lo que todas contestaron que sí.

Usted, ¿se le mediría a un detector de mentiras?