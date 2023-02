Por el actuar, podría tratarse de una estafa hecha desde la cárcel de Picaleña. En diálogo con Q’HUBO, Nathalia Narváez, contó que a través de Facebook contactó a un hombre que supuestamente se iba del país y estaba dando en adopción unos perros raza Shih Tzu y lobos siberianos. Según ella, armaron toda una novela para engañarla.

(Le puede interesar: Mujer que vendía mascotas en Bogotá fue enviada a la cárcel por maltrato animal)

Agregó, que primero le consignaron 50 mil pesos. Aunque le dieron nombre y número de contacto del conductor y placa del bus en el que supuestamente viajaba el cachorro de Cali a Ibagué, el animal nunca llegó.

“Estuvimos en la Terminal de Cali hasta media noche. Llamamos al hombre y nos dijo que necesitaba otros 50 mil pesos. Le hicimos el giro. Luego le marcamos al supuesto conductor, quien se hizo la víctima, de que la Policía le iba a quitar un perro porque no tenían los documentos. Nos pidió 50 mil pesos y se los consignamos. Yo le dije a mi esposo que no girara más dinero porque cuando empezaron con excusas se me hizo muy extraño, no obstante mi esposo quería tener los perros”, relató la afectada.