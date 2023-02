Ante el hecho, el secretario de Gobierno de Ibagué, Milton Restrepo, puso en duda la versión de Castro.

“Por eso debemos convocar a toda la ciudadanía a participar activamente por la seguridad de Ibagué. Conformar los “Frentes por la Vida” colectivos para la seguridad, la convivencia y la paz. Debemos junto a la fuerza pública luchar contra la inseguridad”, con este tuit y un video, Alexander Castro, quien aspira ser el nuevo Alcalde de Ibagué, denunció que los ‘amigos de lo ajeno’ lo robaron.

Por eso debemos convocar a toda la ciudadanía a participar activamente por la seguridad de #Ibagué. Conformar los “Frentes por la Vida” colectivos para la seguridad, la convivencia y La Paz. Debemos junto a la fuerza pública luchar contra la inseguridad. #IbaguéDestinoSeguro. pic.twitter.com/qpsCTZywpS — Alexander Castro (@4ALEXCASTRO) February 2, 2023

Según Castro, dejó su vehículo parqueado en una estación de servicio de la zona industrial El Papayo, cerca al Búnker de la Fiscalía, y al regresar se percató que uno de los vidrios estaba roto.

“Esto es lo que está pasando en Ibagué, entré a la bomba Terpel, una de las bombas junto a la Fiscalía a comprar unas cosas en Al Toque, rompieron las vidrios del carro”, publicó el barretista en redes sociales.

Al parecer, los ladrones le sustrajeron un maletín con documentos personales y unos regalos que le dieron debido a que el jueves cumplió años.

El secretario de Gobierno, Milton Restrepo, afirmó que quisiera que Ibagué fuera una ciudad libre de hurtos y pidió a la comunidad denunciar de manera formal este tipo de hechos.

“Quiero hacer un llamado de atención, necesitamos que la gente denuncie, la denuncia formal es una de las carencias que tiene la Policía Nacional y entes de investigación del Estado para poder avanzar en las pesquisas que nos permita dar con los diferentes delincuentes”, explicó el funcionario.

Y agregó: “Tuvimos lamentablemente un suceso aparentemente de un precandidato a la Alcaldía, y eso no lo hace más ni menos que cualquier otro ciudadano, pero cuando usted va y mira los móviles de lo que sucedió, no hay denuncia; segundo, las cámaras de Al Toque (establecimiento), donde coincidencialmente ese día estaban en reparación; tercero, no hay la denuncia formal de cómo ocurrieron los hechos, quedan muchas dudas, pero eso implica que vamos a trabajar por la seguridad y no puede ser para uno dependiendo el apellido, si es Castro, Barreto, Petro, o si es Rodríguez, la seguridad debe ser para todos los ibaguereños”, afirmó.

Además, indicó que el factor de oportunidad no se puede generar: “Yo no puedo dejar un carro en un sitio donde tiene vigilancia privada, donde precisamente ese día las cámaras estaban dañadas y no se pone la denuncia”.