De acuerdo con la ciudadana colombiana, este viernes empezó a tener varios síntomas de gripa, principalmente dolor de garganta y tos frecuente, luego de estar 12 días en Europa, manifestó en Noticias Caracol.

Ana Milena, además, aseguró en el informativo que arribó al Aeropuerto Internacional el Dorado el mismo día que la estudiante que dio positivo con la enfermedad en la Fundación Santa Fe (clínica ubicada en el norte de Bogotá).

Debido a esto, la mujer se comunicó con la línea de atención de la Secretaría de salud, donde le dijeron que se fuera lo más pronto posible para una de las cuatro clínicas que están habilitadas para tratar estas emergencias, agregó el noticiero.

“Cuando llegué [al centro de salud] me tomaron los signos normales, no me tomaron la temperatura y por último me tomaron una placa de tórax. El examen del coronavirus me lo hicieron como a las 2 horas”, afirmó la paciente en este mismo medio.

A pesar de que el médico internista descartó que tuviera influenza, Ana Milena señaló en el informativo que fue hospitalizada y aislada en un cuarto, mientras sale el resultado final del examen.

“En caso de que salga positivo, el internista me dijo que me van a dejar 7 días internada en la clínica y después podría salir. Si me sale negativo, me dan de alta de inmediato”, concluyó la colombiana.

El Ministerio de Salud, por su parte, manifestó que la joven contagiada, que está en buenas condiciones de salud y permanece en aislamiento en su casa, tuvo contacto con al menos 16 personas de su núcleo familiar, por lo que las autoridades les harán seguimiento durante los próximos días para evitar la propagación de la enfermedad.