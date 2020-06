“Para él, las relaciones sexuales surgidas del amor siempre son lícitas. Este estado afectivo, a su juicio, hace permisible el consentimiento de la menor”, reza el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que absolvió al individuo.

El hombre fue condenado a 14 años de prisión por tener relaciones sexuales con su novia, cuando estaba terminando el bachillerato. Fue denunciado y condenado en segunda instancia a 14 años de cárcel por el delito de acceso carnal abusivo con la menor, añadió W Radio.

Sin embargo, su defensa apeló la sentencia y el caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal debía definir si había delito en esta relación y si el joven era culpable, agregó esa frecuencia.

Factores como “la inexperiencia del acusado en la vida sexual” y “la escolaridad y el grado de educación” del joven fueron tenidos en cuenta por la Corte Suprema de Justicia para reversar el fallo inicial.

De igual forma, la alta instancia judicial, también dispuso cancelar las órdenes de captura emitidas contra el joven.

@CorteSupremaJ absuelve a joven que probó en el juicio que "no sabía que era delito amar" a una menor de edad. Creía que el trato sexual consentido no era punible por estar fundado en el amor y no en la violencia, el engaño y el abuso. Ver SP921-2020 en https://t.co/JmltsXIWEZ pic.twitter.com/JqDcwsLJek

— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) June 24, 2020