Respecto a las normas a partir del último dígito de la cédula, y en vista de que el Distrito aún no ha anunciado el levantamiento de la medida, se mantiene la restricción para personas que vayan a hacer diligencias en bancos, supermercados, notarías y demás establecimientos públicos y comerciales de la siguiente manera:

Junio 23, 25 y 27: No serán atendidas las personas con cédulas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

No serán atendidas las personas con cédulas terminadas en Junio 24, 26 y 28: No serán atendidas las personas con cédulas terminadas en 2, 4, 6, 8 y 0.

Cabe recordar que el pico y cédula, vigente desde el pasado 16 de junio en la capital, en nada afecta a los ciudadanos que están autorizados para realizar sus actividades laborales, dentro de las 43 excepciones establecidas, ni a aquellas personas que deban asistir a citas médicas y asuntos relacionados.

Pico y placa

Para carros particulares seguirá levantado el pico y placa (no operará la medida) esta semana, a raíz de las medidas de confinamiento que se mantienen en todo el país frente a la COVID-19, pero el tránsito de estos por la ciudad solo se le permitirá, como se venía haciendo, a conductores incluidos en las mencionadas excepciones establecidas por el Gobierno.

En cuanto a taxis y vehículos de servicio público especial, el pico y placa continua como es costumbre, de acuerdo al último dígito de la placa, entre las 5:30 a.m. y las 9:00 p.m. de lunes a sábado.

Entre tanto, la restricción a la circulación del transporte de carga continúa para los camiones de más de 20 años, entre las 6:00 a.m. y la 8:00 a.m. y la 5:00 p.m. y las 8:00 p.m. de lunes a viernes. Los sábados la medida sigue siendo rotativa de 5:00 a.m. a 9:00 p.m., de acuerdo con el último dígito de la placa.

Sitp y Transmilenio

El transporte público colectivo, es decir los buses del Sitp provisional, mantienen suspendido el pico y placa temporalmente, por lo cual su movilidad no tendrá restricción alguna.

Transmilenio, por su parte, mantiene su operación en los horarios y rutas habituales, incluidas las 3 estaciones del eje ambiental que reabrió recientemente (Universidades, Las Aguas y Museo del Oro) tras 2 meses y medio de cierre.

Otros servicios que retomaron su operación fueron las ‘ruta fácil’ 1 y 6, así como los siguientes expresos: F23, J23, J24, D24, J70, J73, B74, J74.