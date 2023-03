Samuel Santander Lopesierra, alias el ‘Hombre Malboro’, es uno de los señalados de entregar dineros calientes a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. El exnarcotraficante aseguró no tener ningún acercamiento con el Pacto Histórico.

“Estos periodistas son unos terroristas, el 95 % de la votación que tiene el presidente no lo conocen, yo jamás he hablado con él, yo estoy dentro de ese 95% de personas que votamos por convicción, porque creemos en el proyecto político, yo jamás he tenido ningún acercamiento con nuestro candidato, pero lo hacemos de corazón porque es el cambio”, señaló Lopesierra en un audio que hizo llegar un familiar a RCN Radio.

De acuerdo con Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, el “Hombre Malboro” habría entregado hasta 600 millones de pesos al diputado del Atlántico. El dinero iba para la campaña presidencial y, sin embargo, el hijo mayor del presidente habría gastado esos recursos para invertir en una casa de 1.600 millones de pesos.

“Tenemos que seguir trabajando, esos son los que nos quieren dañar la imagen y todos sabemos los cercanos a la campaña que jamás hablamos con él y que lo hacemos por una mejor Guajira y una mejor Colombia”, indicó.

De momento, las declaraciones de Lopesierra descartan una posible implicación del presidente Petro en el escándalo. Respecto a los dineros entregados a Nicolás, el exnarco estaría a la espera de un llamado a indagatoria de la Fiscalía para entregar su versión.

Quién es el ‘Hombre Malboro’

Samuel Lopesierra pagó una condena de 19 años en prisión en Estados Unidos por narcotráfico. Es conocido como el ‘Hombre Malboro’ porque es un consumidor de la marca de cigarros en mención. Nació en La Guajira y tiene 61 años. Se le acusó de enviar marihuana y cocaína al norte del continente.

En el norte del país se rumora que el hombre tiene intenciones de convertirse en alcalde de Maicao con el aval del Pacto Histórico.

Nicolás Petro –que ya enfrenta una investigación en la Procuraduría y Fiscalía– señaló en un comunicado que es inocente y que los dineros recibidos no provienen de la mafia. Abogados consultados señalaron que el político podría enfrentar cargos por enriquecimiento ilícito y cohecho.