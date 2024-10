El personaje de esta historia, al que llamaremos Héctor, inició una nueva relación hace tres meses, luego de terminar la anterior cuando su expareja lo denunció por violencia intrafamiliar y se ganó una condena de 4 años de prisión.

Lo enviaron a la cárcel, pero luego le dieron libertad condicional con el compromiso de manejarse bien. Se emparejó con otra mujer, a la que el pasado fin de semana también golpeó, según le narró la víctima a la Fiscalía.

A Héctor lo aprehendieron en una residencia del centro de Manizales, donde habitaba con la afectada. Los uniformados recibieron el reporte de una supuesta riña familiar y acudieron al lugar, donde encontraron a la dama golpeada y al posible victimario, al que detuvieron en flagrancia por violencia intrafamiliar.

El fiscal citó lo que la mujer expresó. “Llegó, me despertó y me dio golpes en el cuerpo y patadas en el muslo derecho. Me intentó ahorcar, se me tiró encima, me cogió del cabello, me mordió la cara y y me amenazó con el arma blanca, sin dejarme salir de la casa. Me decía …, no perdona mi pasado, que si no era de él, no era de nadie, que era capaz de matarme y enterrarme. Aproveché que entró al baño, para correr y pedir ayuda”.