El impacto de bala se alojó en su extremidad izquierda y, por eso, tuvo que ser llevado de urgencias a una clínica de Cartagena, a donde fue atendido por médicos que cubrían el turno del domingo 12 de marzo.

Mellado, un reconocido chef del departamento de Bolívar que padece de leucemia, indicó que el sujeto que le propinó el disparo tenía entre 50 y 55 años y que probablemente esta persona se haga pasar por mototaxista para acechar a sus víctimas.

“Yo estaba en la bomba El Amparo comprando medicamentos para los dolores que me da esta enfermedad. Cogí un mototaxista y, cuando llegamos a la casa, me sacó el arma y me pidió el celular y otras pertenencias, […] me negué y me disparó de una”, contó el hombre que es destacado por su labor humanitaria en los pueblos de su departamento.