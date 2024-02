Una mujer trans identificada como Frainer David Iguaran Ortiz fue denunciada ante la Fiscalía General de la Nación por la ciudadana Gloria Arévalo, quien asegura que le robó más de $150 millones en joyas y $ 30 millones en efectivo que tenía guardados en su casa en el municipio de Albania, La Guajira.

Según lo relatado por la víctima, el hurto ocurrió el pasado 2 de febrero, alrededor de las 8:00 de la noche, cuando se encontraba en la iglesia, por lo que la señalada delincuente aprovechó su ausencia para robarle sus pertenencias y huir del lugar con rumbo desconocido.

(Lea también: Ladrones con armas de juguete intentaron robar carro en Bogotá; dueño los sacó corriendo)

El hecho habría quedado grabado en cámaras de seguridad ubicadas al interior de la vivienda, donde se observa un comportamiento extraño de Iguaran Ortiz horas antes de lo sucedido. La acusada, miembro de la comunidad LGBTI, tenía 4 días viviendo con la víctima, quien le ofreció quedarse en su casa unos días luego de que le manifestara que no tenía dónde vivir.

“Yo estaba en la iglesia y la dejé a ella en mi casa con las llaves. Al regresar noté que no estaba y como pude metí a uno de mis hijos por el portón para que buscara unas llaves y me abriera. Yo tenía el presentimiento de que me había robado y al entrar a la casa vi mi cuarto desordenado, no estaban las joyas ni el dinero en efectivo de mi negocio, el cual tenía destinado para viajar a Valledupar a comprar útiles escolares para mi negocio”, narró Gloria Arévalo a EL PILÓN.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EL PILÓN – ES LO NUESTRO (@el_pilon)

La comerciante dijo que tras percatarse del robo revisó las cámaras de seguridad notando que habían sido desinstaladas y luego conectadas nuevamente, quedando en evidencia el momento en el que Iguarán Ortiz guarda las joyas en una bolsa y sale de la casa para luego pinchar las llantas de su carro.

“Al revisar las cámaras vi que hablaba por teléfono de madrugada, llegaba a la cocina con desespero, abría la nevera, las gavetas de la cocina; no sé si quería hacernos algo extraño con tal de cometer el hurto porque sabía de mi trabajo; no sé si quería matarnos (…) Mis hijos me dijeron que de noche les abría la puerta del cuarto, por eso dormían con llave”, agregó Arévalo.

Tras interponer la denuncia en la Fiscalía, se evidenció que Frainer Iguaran tiene más de 30 anotaciones por hurto en Medellín, Bogotá, Valledupar, Barranquilla y Riohacha, donde también había operado de la misma manera para ganarse la confianza de las personas y luego robarlas.

La víctima se acercó a los familiares del señalado ladrón en el corregimiento de Monguí, en La Guajira, quienes le dijeron que desde hace varios años no tenían contacto con esta persona y que ya no era miembro de su familia por su orientación sexual.

“Me dicen que no tienen nada que ver en eso y que tienen rato de no hablar con él y que cuando supieron que era homosexual lo aborrecieron… Fue un descuido, exceso de confianza y yo me culpo, tengo el cargo de conciencia. No he tenido paz desde que sucedió eso, he tenido ataques de ansiedad y depresión”, agregó la mujer.

(Vea también: Reconocida tienda de Valledupar fue saqueada; ladrones se metieron por el techo)

Frainer David Iguaran Ortiz, conocido también como ‘Camila’ y ‘Machi’, había sido elegida representante del Carnaval LGBTI de Albania de este año, población que no sale del asombro tras lo sucedido.

Por este caso, la víctima ofrece cinco millones de recompensa a quien brinde información sobre el paradero de esta mujer y pide a las autoridades avanzar en la investigación para capturarla.

POR: LUCÍA MENDOZA CUELLO/EL PILÓN.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.