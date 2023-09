El subgerente de RTVC, Hollman Morris, se ha vuelto tendencia nacional durante este miércoles 13 de septiembre por cuenta del alboroto que se formó en un panel organizado por el Ministerio de Salud. La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, decidió retirarse del panel porque era el periodista y aliado político del presidente Petro quien estaba dirigiendo el panel.

(Vea también: Expareja de Hollman Morris que lo denunció celebró su posible puestazo: “Maravilloso”)

La convocatoria del espacio estaba dirigida a discutir la reforma a la salud, la cual fue presentada nuevamente en el Congreso de la República para ser discutida durante esta legislatura. A pesar de que el panel estaba apunto de comenzar, Pedraza decidió levantarse y abandonar el espacio como una forma de protestar contra el subgerente del canal público.

“Me retiro porque es una decepción para mí que un Gobierno que prometió que el cambio es con las mujeres ponga a moderar un panel de este estilo a Hollman Morris, que es una persona denunciada en muchos espacios por violencias basadas en género”, dijo la congresista en ese espacio.

Recordemos que Hollman Morris fue acusado ante la Fiscalía por abuso sexual y violencia de género. En 2019 cursó el proceso que fue archivado por este ente judicial. Sin embargo, la periodista María Antonia García, que lo denunció, prometió reactivar el proceso en su contra, pues dice que es inaceptable con una persona con estas acusaciones ocupe un cargo en esta entidad.

Lee También

Hollman Morris se refirió a salud mental de congresistas y generó ola de reacciones

Jennifer Pedraza dijo su intervención en medio de aplausos por parte de algunas personas en el auditorio, pero la respuesta de Hollman Morris fue el detonante para que los demás integrantes del panel reaccionaran.

“Como estamos en un foro de salud, la salud mental es importante”, fue la frase que detonó entonces la reacción de la representante a la Cámara Erika Tatiana Sánchez. “Yo pido respeto porque si no yo también tengo que acudir a la solidaridad de género y me retiro. Acá no es un tema de que mi compañera esté desequilibrada”, añadió la congresista.

Por su parte, en el panel también resaltó la intervención del representante Andrés Forero, del Centro Democrático, que también rechazó lo dicho por Morris. “Usted sabe que nunca lo ataqué por la situación personal que usted vivió, pero sí tengo que rechazar que esa alusión a la salud mental a la representante Pedraza, esa no puede ser la forma, se lo digo de forma muy respetuosa”, agregó el colega.

Jennifer Pedraza responde a Hollman Morris por hablar de su salud mental

La congresista del partido Dignidad decidió hacer un pronunciamiento en una entrevista para Revista Semana, en donde señaló que no le extraña que la respuesta de Morris haya estado direccionada a su salud mental.

“Yo ya me había ido. La respuesta que el tiene me parece absolutamente normal. No se imaginan la cantidad de personas que cuando las mujeres denunciamos violencias basadas en género tenemos un problema de salud mental. Lamentablemente eso pasa mucho”, dijo.

Además, agregó que lo ocurrido es “pequeño” frente a un “combo de personas en la izquierda” del país que persiguen a las mujeres que los denuncian.