María Paula Fonseca aún no se posesiona como la nueva jefa de prensa de la Secretarpia de Prensa y Comunicaciones del gobierno del presidente Gustavo Petro y ya está dando de qué hablar. Una serie de trinos en los que critica fuertemente a los medios de comunicación en el país han puesto a la comunicadora en el ojo del huracán.

(Lea también: Jefe de seguridad de la Presidencia capará cita para hablar del caso Laura Sarabia)

Antes de que fuera seleccionada como la persona que habría de ocupar el cargo que ostentaba el periodista Germán Gómez, y su hoja de vida apareciera en el portal de Aspirantes de la Presidencia, Fonseca se desempeñaba como la jefa de prensa del Departamento de Prosperidad Social y también era conocida dentro del círculo del petrismo por ser cercana a Hollman Morris, y haber trabajado en medios como CM&, Canal Capital, Morris Producciones y asesora en el Concejo de Bogotá.

Entre los trinos que mayor controversia han generado se destacan aquellos en los que dice no estar de acuerdo con que un periodista pueda viajar junto al presidente y en los que tilda a los medios de comunicación de “mentirosos” y de ser “un peligro para la democracia”.

“¿Por qué tiene @infopresidencia que llevar a los viajes a los periodistas? ¿Por qué nuestros impuestos deben pagarlo?”, escribió en su Twitter el pasado 26 de junio; después de que un par de meses atrás, específicamente el 28 de junio, lanzara fuertes criticas a los medios de comunicación.

“La libertad de prensa, como todos los derechos, tiene sus límites, no debe sobrepasar los derechos de otros y de la ciudadanía. Lo que hace un medio cuando miente, cuando manipula no es libertad de prensa y es un peligro para la democracia”, escribió.