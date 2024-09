El pasado martes 10 de septiembre fue un día oscuro para Bogotá, pues en el sur de la ciudad se presentaron dos explosiones que lamentablemente dejaron heridos y hasta fallecidos, como ocurrió con una mujer en el barrio María Paz, en la localidad de Kennedy, donde explotó una granada contra dos patrulleros que prestaban guardia en la zona.

(Vea también: “Encontramos espoleta”: duro relato de policía al reportar compañeros heridos por atentado)

Quién fue la mujer que murió en explosión con granada en Bogotá

En este caso resultaron heridas 10 personas, entre ellas los dos policías y Emilia Bermúdez, una mujer de 64 años que fue la víctima fatal del atentado y la que quedó con lesiones más graves, pues las esquirlas le cayeron en el rostro y comprometieron parte de su ojo, de acuerdo con El Tiempo.

Precisamente, el hijo de la mujer, identificado como José Daniel, habló en el citado diario y contó cómo fue que se enteró de lo que le sucedió a su madre: “Mi mamá salió en la tarde a trabajar, ella antes que yo. Yo estaba en la bodega con la música a todo volumen cuando mi jefe me dijo que tenía que irme porque mi mamá había tenido un accidente con una pipeta de gas, o eso fue lo que pensamos en ese momento”.

De hecho hay un video que ya está en poder de las autoridades quedó registrado el momento en el que la mujer quedó tendida en el suelo con heridas de gravedad en su rostro y también se muestra la voz de José Daniel gritando y pidiendo ayuda con su mamá, de acuerdo con el impreso.

“Cuando llegué vi el cuerpo de mi mamá ahí tirado pero no sabía qué pasaba. Le di primeros auxilios, le agarré el pecho, le hice RCP, pero estaba muy herida, el ojo lo tenía prácticamente sacado, las costillas fracturadas y había vomitado mucha sangre”, señaló.

Lee También

Cómo están los otros heridos por atentado con granada en Bogotá

Según sus conocidos, Emilia Bermúdez era una mujer tranquila y se dedicaba al trabajo sexual en la zona. Llegó con su hijo a Colombia en 2019 procedentes desde Venezuela hasta Barranquilla, pero por problemas económicos se movieron hacia Bogotá y se radicaron en el sector de María Paz, según el rotativo.

“Cuando llegué vi el cuerpo de mi mamá ahí tirado pero no sabía qué pasaba. Le di primeros auxilios, le agarré el pecho, le hice RCP, pero estaba muy herida, el ojo lo tenía prácticamente sacado, las costillas fracturadas y había vomitado mucha sangre, ahora estoy solo, me quedé solo, porque solo tenía a mi mamá y acá no conozco a nadie”, mencionó el joven.

Por ahora de los otros heridos se saben que no revisten gravedad y que se recuperan en centros médicos de la ciudad.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.