El hijo de Gustavo Petro continúa en el ojo del huracán luego de que se conoció que presuntamente ha recibido dinero de personas relacionadas con el narcotráfico.

Según Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, el hijo del mandatario aceptó alrededor de 600 millones de pesos durante la campaña presidencial del líder del Pacto Histórico, entre 2021 y 2022.

Pero además, este fin de semana se conocieron las imágenes de un lujoso ‘penthouse’ en el que viviría el hijo de Petro y que estaría avaluado en 2.500 millones de pesos.

Frente a este hecho han surgido varios cuestionamientos sobre si el jefe de Estado tenía o no conocimiento del dinero que Nicolás Petro estaba recibiendo y de los bienes que estaba comprando con ellos.

A la polémica se sumó Martín Peñalosa, hijo del exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien hizo un llamado a los “ingenuos” que creen que Petro no sabía nada de los que hacía su hijo.

El joven habló sobre una experiencia que vivió con su padre cuando compró una motocicleta y él inmediatamente le preguntó de dónde había sacado el dinero para comprarla e hizo la comparación en la que si él compraba una casa de más de 2.000 millones de pesos su papá también le iba a preguntar, pues es una suma bastante considerable.

Cuando yo me compré mi moto mi papá me preguntó de una que de dónde había sacado la plata. Ahora bien, no quisiera imaginar cómo sería su reacción si llego a comprarme una mansión de 2,000 millones de pesos.

No sean tan ingenuos.

— Martín Peñalosa (@Martin_Penalosa) March 6, 2023