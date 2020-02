green

Ese medio de comunicación le preguntó a Aída Victoria Merlano sobre los videos que publicó, “ligera de ropa” desde la festividad barranquillera, a pesar de que su mamá había asegurado en una entrevista que ella se encontraba deprimida. La hija de la excongresista no se arrepintió de lo que hizo y aseguró:

“Lo que mi mamá dijo fue que yo estuve en una depresión profunda cuando a ella la capturaron. Eso fue hace dos años. Cuando me imputaron los cargos la verdad sí fue un shock para mí y estuve 12 días desaparecida, muy preocupada y muy triste. Yo me hago la supermujer, pero estoy aterrada de ir a la cárcel por unos delitos que no he cometido. Y en cuanto a su comentario machista de “ropas ligeras”, quiero decirle que una vez que decidí seguir con mi vida, celebré el carnaval como lo celebran todas las mujeres jóvenes: bailando y riéndose.”.

Por esos videos que publicó en redes sociales, Aída Victoria Merlano recibió numerosas críticas la semana pasada, pero ella respondió desafiante a algunas de ellas. “Así bailo cuando mi mamá está presa”, llegó a comentar la joven en su cuenta de Twitter.

Lo cierto es que la Fiscalía asegura que la hija de Aída Merlano ayudó en la fuga de la condenada excongresista y que utilizó a su hermano para concretarla. Ella insiste en que eso no es verdad y que solo fue a visitar a su madre en el consultorio odontológico, como lo había hecho en varias oportunidades.

Aída Victoria está citada a una audiencia de acusación para el próximo 3 de marzo, pero le aseguró a Semana que su abogado pedirá el aplazamiento de la misma por motivos personales de él.