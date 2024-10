La vida de la familia Colmenares ha estado llena de momentos tristes desde que Luis Andrés apareciera muerto en el caño del parque El Virrey, la noche del 31 de octubre de 2010.

(Vea también: “Más fácil disfrazarse”: destapan últimas palabras que escribió Colmenares a Laura Moreno)

A partir de ese momento, Jorge Colmenares tuvo que afrontar la complicada separación de sus padres y hasta la dura confesión de Luis Alonso, de que sería papá por tercera vez junto con una mujer con la que convive en la actualidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jorge Colmenares Escobar (@jcolmenarese)

A pocos días de que llegue un nuevo aniversario de la fatídica noche, el actual concejal de la capital publicó una fotografía en la que se le ve al lado de su hermano, cuando ambos eran unos pequeños. En la imagen, Luis Andrés Carga a Jorge, quien apenas es un bebé.

“Este mes me tiene siempre en una montaña rusa, eso es algo que aún no logro controlar de todo y alcanzar una estabilidad en este mes”, dice parte del mensaje que dejó Jorge Colmenares.

Lee También

En la foto, también Jorge comenta que su padre le recordó una anécdota que lo entristeció y tiene que ver con un apodo cariñoso que su hermano mayor le puso: “Ayer, precisamente, mi papá me recordaba que mi hermano Luis siempre me cuidaba y consentía como su más preciado muñeco cuando era un niño. Y Luis se fue, y ya cuando estaba en la universidad siempre me sentí igual, como lo que más cuidaba y atesoraba. sí te tengo yo en mi corazón para que tu ‘gordo’, como me decías de cariño, siga rompiéndola duro alcanzando sueños.

La publicación del concejal está ligada a la sorpresa que causó la aparición de un cuaderno, en el que Colmenares escribió los pros y contras de su relación con Laura Moreno, quien vive en Europa en la actualidad pero sigue vinculada a la misterios muerte del joven.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.