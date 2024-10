Han pasado catorce años desde que Luis Andrés Colmenares, un joven estudiante de economía e ingeniería industrial en la Universidad de los Andes, encontró una muerte prematura y misteriosa.

(Vea también: Papá de Colmenares chicaneó foto paseando con su nuevo hijo: “Disfrutando del mar”)

Dicho suceso no ha quedado en el olvido, especialmente en su hogar en Bogotá, donde su memoria sigue muy viva. Revista Semana conversó con Jorge, su hermano menor, y exploró un rincón de recuerdos congelados en el tiempo.

La habitación de Luis Andrés parece un santuario dedicado a su vigor académico y personal. Sus libros y la mochila arhuaca aún están donde él los dejó, como símbolos palpables de su abrupta partida. Durante la visita, su hermano desempolvó memorias y objetos personales que destacan la naturaleza meticulosa y apasionada de Colmenares hacia la academia y la vida.

Ahí apareció un cuaderno, en el que Luis Andrés dejó algunas reflexiones sobre su relación con Laura Moreno, figura central en las investigaciones sobre su muerte. La mujer, quien ha mantenido su inocencia, reside actualmente en Europa.

Qué dijo Colmenares sobre su relación con Laura Moreno

Según los escritos de Luis Andrés, la relación tuvo momentos de profundas reflexiones sobre el futuro y las implicaciones emocionales de estar juntos. Los análisis escritos a mano por Colmenares, descubiertos por la citada revista, exponen un corazón joven lidiando con emociones complejas y decisiones personales que, según él, podrían tener profundas repercusiones.

La noche de su muerte, él decidió salir, vestido para una fiesta de disfraces, sin saber que sería su última. Los textos abarcan desde pros y contras de su relación amorosa hasta discursos que pronunció años antes en eventos académicos.

Precisamente, hubo unas palabras en las páginas de ese cuaderno que llamaron la atención, sobre todo cuando se refería a los contras, con frases sueltas que dejan mucho a la imaginación.

Lee También

“Dar más tiempo para asimilar que no estamos juntos”, “Evitar comentarios sobre la relación”, “más fácil disfrazarse” y “mayor libertad”. De igual manera, recalcó que no quería “generar expectativas de terceros”, pues al parecer no deseaba que nadie se enterara de su relación con ella.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.